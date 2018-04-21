«Наука, в которой можно раскрыть весь потенциал»: россиянки рассказали о победе на Европейской математической олимпиаде

Юные россиянки стали первыми в командном зачёте Европейской математической олимпиады для девушек. В сумме они смогли решить больше задач, чем представительницы других стран. RT пообщался с победительницами и узнал, почему они увлекаются математикой и чем планируют заниматься в будущем.

Математическая сборная из России обошла команды из 52 стран и стала победителем в золотом зачёте Европейской математической олимпиады для девушек (The European Girls’ Mathematical Olympiad — EGMO), которая проходила уже в седьмой раз, в этом году — во Флоренции. Эту инициативу около 15 лет назад первым реализовал Китай в попытке популяризировать эту науку среди девушек. Идею переняли англичане, а потому первая европейская олимпиада прошла в Кембридже.

Максимальная численность сборной одной страны — четыре человека. В российскую команду вошли девушки из разных городов: Диана Гайнутдинова из Казани, Ирина Ланских из Кирова, Элина Телешева из Набережных Челнов и Изабелла Толокно из Санкт-Петербурга. Второе место в этом году заняла команда из США, третье — из Великобритании.

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В личном зачёте девушки заняли от 6 до 16 места из 195. Все они получили золотые медали.

В 2017 году российская сборная заняла третье место, уступив командам США и Украины. Тогда девушки получили две золотые (одна из них — у Изабеллы Толокно) и две серебряные медали.

Отбор проходил ещё зимой. Двух участниц, Ирину Ланских и Изабеллу Толокно, сразу пригласили в команду, так как они уже показали хорошие результаты на других олимпиадах. На два оставшихся места был отборочный тур в два этапа. В нём принимали участие девочки со всей России.

Олимпиада в Италии проходила в два тура, каждый из которых включал в себя три задачи из алгебры, комбинаторики, геометрии и теории чисел. На решение давалось четыре с половиной часа. Максимальная оценка за задание — 7 баллов.

«Чтобы решать такие задачи, нужно быть универсалом. Не только в какой-то одной области математики разбираться», — считает Инга Андреева, педагог дополнительного образования физико-математического лицея №239 и старший преподаватель Академического университета Санкт-Петербурга, сопровождавшая девочек во время поездки на олимпиаду. В этом лицее сейчас учится и одна из участниц — Изабелла Толокно. В городе эта школа известна тем, что её закончил Григорий Перельман — российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре.

«В свободное время девочки гуляли по Флоренции. У них там даже появилась своя добрая примета. Перед первым туром им попалась копия статуи Давида Микеланджело на палаццо Веккио. Перед вторым туром — другая, на площади имени великого скульптора. Было решено, что это хороший знак, и для закрепления традиции перед оглашением результатов они отправились посмотреть подлинного Давида в музей Академии художеств. Хорошим знаком девочки считали ещё и ливень, под который каждый раз попадали во время прогулок. Сопровождал нашу группу гид-волонтёр Лео Гитин, немец, прекрасно владеющий русским языком, сам бывший олимпиадник», — рассказывает Инга Андреева.

© Фото из личного архива

Инициатором участия в этой олимпиаде, которая, кстати, не входит в список Министерства образования, выступил доцент кафедры высшей математики МФТИ Назар Агаханов. Назар также преподаёт в физико-математическом лицее №5 г. Долгопрудного. Он был и в числе так называемых тимлидеров — официальных представителей от команды каждой страны, которые имеют доступ к задачам и составляют их перевод на родной язык. Вплоть до окончания второго тура они никак не контактируют с командой, живут в отдельном крыле и даже обедают в отдельном ресторане. Потом они также делают перевод готовых решений на английский язык для проверки и проверяют работы параллельно с членами координационного совета. Через день результаты проверок сверяются и подписывается протокол.

RT взял интервью у победительниц. Девушки рассказали немного о себе, своих увлечениях, планах на будущее и о том, почему им интересна математика.

Диана Гайнутдинова, Казань

— Я живу в Казани, мне 17 лет, учусь в гимназии №7, увлекаюсь математикой, люблю рисовать, играю в шахматы, учусь играть на гитаре. Закончила музыкальную и художественную школу. Мой школьный педагог по математике — Светлана Александровна Ерышева. Дополнительно я занимаюсь математикой в городском кружке. Для меня математика — это предмет, который мне очень интересен, на который я трачу очень много и свободного, и даже несвободного времени.

Для меня это путь развития, саморазвития, стремление к чему-то высокому. И конечно же, благодаря увлечению математикой в моей жизни много друзей. Трудно сказать, когда и откуда у меня проявились математические способности. Думаю, что во многом это от моих родителей: воспитание, образование, мои стремления и саморазвитие.

Я учусь в обычной школе, в профильном классе, среди тех, кто хорошо знает математику и, вероятно, хорошо сдаст экзамены. Но именно одарённых математиков там мало. У меня только один одноклассник тоже занимается олимпиадной математикой. Ребята разные, иногда возможно какое-то недопонимание. Поступать планирую в один из московских вузов, скорее всего, на какую-нибудь прикладную специальность, потому что наукой, если честно, я особо заниматься не хочу. Ближайшие планы — Всероссийская олимпиада в Екатеринбурге.

Ирина Ланских, Киров

— Мне 18 лет, учусь в кировском физико-математическом лицее, олимпиадной математике обучаюсь в Центре дополнительного образования одарённых школьников. Увлекаюсь только математикой. Это то, что я очень люблю и чем занимаюсь всю жизнь. Мои преподаватели — Прокашева Маргарита Анатольевна, Сидоров Вадим Вениаминович, Лукин Михаил Александрович.

Не могу сказать, что у меня есть какой-то математический дар, просто я много занимаюсь и работаю над собой. Вокруг меня много таких же увлечённых ребят: в школе, на различных олимпиадах, в летних математических школах. И это мой основной круг общения.

Поступать планирую в Высшую школу экономики, на матфак. Я хочу остаться в математике, пока ещё не очевидно, в каком это будет виде. Это может быть наука, преподавание, а может, и всё вместе. Сейчас я нацелена поступить в вуз и посмотреть на математику в том виде, в котором она есть. В ближайших планах — традиционная Кировская летняя многопредметная школа, где я попробую себя как преподаватель.

Элина Телешева, Набережные Челны

— Живу в Набережных Челнах, учусь в МБОУ «Гимназия №26» у Баевой Любови Владимировны, увлекаюсь математикой и информатикой. Для меня математика — это то, в чём ты можешь раскрыть весь свой потенциал, продемонстрировать сообразительность и смекалку, ведь основную часть решения составляет идея, которую нужно ещё придумать.

Увлечение это у нас семейное. Математикой занималась моя старшая сестра Ольга, так что, следуя её примеру, я и стала заниматься этой наукой. Сама я учусь в физико-математическом классе, в котором есть олимпиадники и по математике, и по физике, и по биологии, и по английскому языку. У нас в классе всего 14 ребят, и это сплачивает, делает нас «монолитом».

С поступлением ещё окончательно не определилась, но скорее всего — в ВШЭ на факультет прикладной математики и информатики. С профессией я тоже ещё не определилась. Отъезд за границу считаю неплохой перспективой для себя. Ближайшие планы — хорошо сдать экзамены и поступить в вуз».

Изабелла Толокно, Санкт-Петербург

— Родилась и живу в Петербурге. Сначала училась в физико-математическом лицее №144, затем — №239. Помимо математики мне безумно нравятся книги, хотя на них и остаётся мало времени. Математика — это неотъемлемая часть моей жизни, и я даже представить не могу, чем бы я занималась без неё. В нашем лицее все ученики одарённые. С нами была мой преподаватель из математического кружка Инга Александровна Андреева.

Куда хочу поступать? Берите топ вузов по математике — вот туда и хочу. Какой-то конкретной цели пока нет. В ближайших планах — Всероссийская олимпиада, за ней — последняя часть отбора сборной на международную олимпиаду, а дальше многое зависит от того, попаду ли я туда.