Место силы: 75 лет зданию Пентагона

15 января 1943 года было завершено строительство легендарного Пентагона — штаб-квартиры Министерства обороны США. За три четверти века вокруг этого комплекса сложилось множество легенд и мифов — во многом благодаря пристальному вниманию американской прессы и фантазии голливудских режиссёров. В Америке здание называют штабом «спасения мира» и могущества Соединённых Штатов. RT разбирался, как устроен Пентагон.

Штаб-квартира Минобороны США, известная как Пентагон, была построена менее чем за полтора года. Для американского общества этот комплекс — один из символов военного могущества страны. Возведение железобетонного здания площадью 600 тыс. кв. м началось 11 сентября 1941-го и было завершено 15 января 1943 года. Пентагон разместился на пустыре в пригороде Вашингтона (Арлингтон) на реке Потомак.

В форме правильного пятиугольника

До 1941 года Министерства обороны Соединённых Штатов как единого ведомства не существовало. Идея разместить в одном здании отдельные штабы каждого вида войск и бюрократический аппарат принадлежала 32-му президенту США Франклину Рузвельту.

Пентагон задумывался как грандиозный комплекс, способный вместить 26 тыс. сотрудников с перспективой расширения до 40 тыс. Под строительство были выделены земли Министерства обороны, когда-то принадлежавшие командующему армией Конфедерации Роберту Ли, одной из центральных исторических фигур времён Гражданской войны (1861—1865).

Развязка дорог на выбранном участке образовывала несколько граней правильного пятиугольника — пентагона. Архитектору Джорджу Бергстрому пришла в голову идея вписать здание в ландшафт.

Позже строительство было решено развернуть в другом месте. При этом форму и размеры здания менять не стали.

Работы велись круглосуточно и продолжались 491 день. На проект Пентагона была потрачена астрономическая для 1940-х годов сумма — $83 млн. Основным материалом для строительства был выбран недорогой железобетон.

Концентрические кольца и эргономика

Здание Пентагона получилось относительно невысоким (пять этажей, 23 м в высоту), но чрезвычайно широким. Длина каждой стороны (грани) — 281 м, а периметр здания — свыше 1,4 км.

Здание Минобороны США состоит из пяти концентрических колец, разбитых на секции (подземный ярус имеет семь колец). Между собой кольца радиально соединены десятью коридорами. Общая протяжённость коридоров — около 28 км. Внутри здания — 13 лифтов, 19 эскалаторов и 131 лестница, для удобства передвижения предусмотрены двухколёсные электроскутеры.

Несмотря на свои грандиозные размеры, Пентагон считается одним из самых эргономичных офисных зданий в мире — в течение семи минут можно пешком попасть в любой конец комплекса (если идти напрямик через внутренний двор). Однако иногда коридоры министерства похожи на настоящий лабиринт.

Известен случай, когда 34-й американский президент Дуайт Эйзенхауер заблудился в Пентагоне: возвращаясь с совещания в одном из корпусов, глава Белого дома не смог найти дорогу в свой кабинет.

На момент строительства Пентагона в США ещё действовали законы, связанные с расовой сегрегацией. В связи с этим здание Минобороны проектировалось с учётом зонирования внутренних помещений на сектора для «белых» и «цветныx» (речь шла о кафетериях, уборных, конференц-залах). Поэтому сейчас туалетов в Пентагоне вдвое больше, чем положено по санитарным нормам.

«Некоторое время здание Минобороны считалось крупнейшим в мире офисным центром. Иногда возникают разговоры о необходимости увеличить площадь Пентагона, ведь сегодня там работает далеко не весь персонал Министерства обороны», — рассказал в беседе с RT директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

По мнению эксперта, Пентагон уже не поражает своим архитектурным величием. Однако за ним сохраняется роль одного из символов американского военного могущества.

«Отчасти это заслуга Голливуда, представляющего Пентагон не просто как штаб американских вооружённых сил, а как некое место, где якобы принимаются ключевые решения о судьбах мира», — отметил Гарбузов.

«Смертельный» ланч

Здание Минобороны США открыто для экскурсионных групп. В помещениях Пентагона множество интересных экспонатов (есть даже «Оскар» от Национальной киноакадемии за документальный сериал «Почему мы сражаемся»).

В центре внутреннего двора находится кафетерий Ground Zero. Согласно легенде времён холодной войны, в случае ядерного удара по Пентагону со стороны СССР эпицентр взрыва пришёлся бы прямо на эту закусочную, поскольку советская разведка якобы принимала Ground Zero за бункер для секретных документов — снимки со спутников в отдельные часы фиксировали у постройки скопления людей. Поэтому ланч в Ground Zero называли самым опасным в мире.

Помимо Ground Zero внутри Пентагона множество других кафе, столовых и буфетов, в том числе таких известных брендов, как Subway и McDonald's.

«Подземный Пентагон»

Как отметил Гарбузов, Пентагон поражал воображение современников и вдохновлял деятелей кинематографа на создание всевозможных легенд, которые частично переплелись с реальностью.

Один из самых распространенных мифов — существование развитой системы «катакомб» в Пентагоне. В реальности в здании Минобороны США лишь два подземных яруса.

В фильме Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964) американские политики, учёные и советский дипломат, собравшись в конференц-зале Пентагона, пытались предотвратить ядерную войну между двумя сверхдержавами. И когда стало понятно, что конца света не избежать, персонажи фильма решили укрыться в специальных подземных бункерах.

Инфраструктура Минобороны США действительно включает убежища, но все они расположены вдали от Пентагона.

Террористическая атака

Единственным документально зафиксированным нападением на Пентагон была террористическая атака 11 сентября 2001 года. Тогда захваченный террористами самолёт Boeing 757-200 (рейс 77 компании American Airlines) с 58 пассажирами (включая пятерых террористов) и шестью членами экипажа на борту врезался в левое наружное крыло здания, занимаемое ВМС США.

Жертвами теракта стали 184 человека, в том числе 125 находившихся в тот момент в здании Минобороны. Примечательно, что именно в этот трагический день исполнилось 60 лет со дня начала строительства Пентагона.

В 2001 году Пентагон находился в процессе реконструкции, которая стартовала ещё в 1998-м. И 11 сентября самолёт врезался как раз в ту часть здания, где велись строительные работы.

После того как самолёт врезался в Пентагон, его корпус был полностью уничтожен пожаром, уцелели лишь рулевой штурвал и бортовой самописец. На кадрах, опубликованных ФБР несколько лет спустя после теракта, можно увидеть лишь отдельные небольшие фрагменты лайнера.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что таран Пентагона 11 сентября 2001 года стал полной неожиданностью для американских военнослужащих. Террористы применили новый способ массового убийства, который было невозможно предовратить средствами ПВО.

11 сентября 2002 года левое крыло Пентагона восстановили. В 2008-м в память о жертвах атаки напротив здания был воздвигнут мемориал.