«Усиление возможностей человека»: профессор РАН рассказал о дальнейшем развитии ИИ

Искусственный интеллект — это технология, которая создана людьми для решения их конкретных задач. Об этом в интервью RT рассказал доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец. По его мнению, в ближайшей перспективе ИИ сможет заменить лишь профессии с исключительно рутинными задачами. При этом специальностей, которые не используют искусственный интеллект, не останется, прогнозирует эксперт. Кроме того, специалист подчеркнул, что искусственный интеллект не замена человеку, а его помощник.

— Что такое ИИ? Такие понятия, как «нейросеть» и «искусственный интеллект», часто ошибочно считают синонимами. Каковы основные отличия?

— Искусственный интеллект — это совокупность технологий и интеллектуальных компьютерных программ. Их важная отличительная особенность состоит в том, что они способны улучшать качество своей работы, обучаясь на данных. Если нулевая версия где-то ошиблась, это можно исправить. Можно сравнить с тем, как мы получаем знания сначала в школе, потом в университете, и качество образования у нас повышается. Нейросети — это один конкретный тип модели искусственного интеллекта, но на самом деле нет ничего страшного в том, чтобы их синонимизировать. Потому что в 99,9% случаев сейчас, когда говорят про искусственный интеллект, подразумевают модели, которые используют нейросети, поэтому в некотором смысле это стало синонимами.

— Промпт-инженер — тот, кто разрабатывает и совершенствует модели искусственного интеллекта, давая пошаговые инструкции или «подсказки». Одновременно с этим профессия находится в списке тех, которые заменит ИИ. Не опасно ли создавать то, что заменит создателя?

— Любые технологии, когда они создаются, влияют в том числе и на новые профессии — их возникновение или исчезновение. Сейчас промпт-инженеры очень востребованы. И даже когда недавно тот же GigaChat сдавал медицинский экзамен, комиссия задавала вопрос машине, но сам текст при тестировании вводил промпт-инженер. Этот навык сейчас очень востребован, и его ценность лишь растет. Умение правильно составить запрос к большой модели со временем станет необходимым требованием не только для исследователей области, а для всех людей, которые этими моделями пользуются. Я не вижу никакого риска, что их заменят, просто типы деятельности будут немного видоизменяться.

— В чём отличие ИИ от человеческого? Может ли ИИ взаимодействовать с человеком? А в чём человек превосходит ИИ?

— Мне нравится определение, что искусственный интеллект — это технология, которая создана людьми для решения их конкретных задач. Мы не понимаем, как работает естественный интеллект, как работает мозг, и мы сейчас также не знаем, как работает искусственный. То есть инженеры создали что-то, что учёные пока не способны описать. Но если говорить про конкретные примеры, то энергоэффективность и количество задач, которые может решать естественный интеллект человека, сегодня гораздо выше. Однако при этом понятно, что уже многие задачи искусственный интеллект решает гораздо лучше человека. На самом деле самый эффективный вариант — когда они работают вместе.

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— Что не умеет ИИ?

— Искусственный интеллект довольно много чего не умеет. В первую очередь это связано с такими сложными задачами, которые требуют не рутинной работы, а логической. Есть исключения — например, недавно его научили решать специфические задачи по геометрии. Но в целом с постановкой и формулировкой целей с нахождением новых методов решения задач всё равно человек справляется лучше. При этом тот, кто умеет пользоваться теми самыми большими моделями, перебирает большое количество различных вариантов гораздо быстрее — получается своеобразный мультипликатор способностей человека. Резюмируя, искусственный интеллект без человека мало что умеет, но человек вместе с искусственным интеллектом уже может делать гораздо больше.

— Как ИИ помогает человеку? Какие задачи, на Ваш взгляд, в дальнейшем будет выполнять ИИ? Как ИИ в дальнейшем повлияет на нашу жизнь, например в области медицины, искусства?

— Искусственный интеллект уже научился видеть, то есть работать с картинками, читать и понимать тексты, слышать, работать со звуком и видео. Технология активно помогает человеку. Например, медицина в Москве — фактически мировой лидер в области применения искусственного интеллекта. Решения на его базе способны поставить диагноз по всей клинической истории человека, а в некоторых случаях даже написать черновик заключения врача. Все это существенно снижает время и нагрузку на специалистов, что приводит к увеличению скорости диагностики, повышению качества жизни людей. Помимо медицины, искусственный интеллект также используется в IT-компаниях, в финансовом секторе. Например, в банковской сфере технология дает возможность значительно увеличить число анализируемых факторов при выдаче кредитов — используется вся история клиента. Это снижает риски и приносит бизнесу большую выгоду

— Где в повседневной жизни в 2024 году мы сталкиваемся с ИИ?

— Когда мы взаимодействуем со своим цифровым окружением, используя мобильные телефоны и ноутбуки, мы уже живём в мире искусственного интеллекта: голос проходит через различные методы с применением технологии, чтобы сжать данные, передать их и так далее. Мы сталкиваемся с ним в российских поликлиниках, а также когда совершаем покупки, гуляем по городу, приходим в банк. На «Госуслугах» планируется уже к концу года внедрить большую языковую модель для быстрой помощи пользователям.

— Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искусственный интеллект «самым большим риском, с которым человечество сталкивается как цивилизация». Чем опасен ИИ?

— Когда появляются новые технологии, всегда есть люди, которые их активно промоутируют и используют, и те, кто прежде всего говорит о больших рисках. Любая инновация может быть риском, а может стать преимуществом, ведь от человека зависит, будет она применена во благо или во вред. Искусственный интеллект создаётся не для того, чтобы роботы захватили мир, а чтобы с его помощью решать конкретные задачи людей. На данный момент существенных рисков я не вижу — скорее наоборот, по отношению к искусственному интеллекту сегодня применим слишком осторожный подход. Например, те же беспилотные машины могут прекрасно ездить по дорогам общего пользования уже много лет, но их туда не выпускают, потому что никто не может дать стопроцентной гарантии безопасности, хотя качество езды беспилотных автомобилей превышает качество езды среднего водителя. Но мы всё же опасаемся. В этом смысле риски надо учитывать, но надо не пугаться, а реалистично рассматривать технологию.

— Можно ли взломать ИИ?

— Как любую сложную систему её нельзя сделать абсолютно защищённой. Поэтому все разработчики искусственного интеллекта оценивают риски взлома и работают над противодействием с самого начала. Важно знать, что это вечная гонка: злоумышленники заняты созданием новых угроз, но параллельно им специалисты в области информационной безопасности разрабатывают системы защиты от таких угроз.

— Какие профессии заменит ИИ в ближайшем будущем?

— Технология искусственного интеллекта направлена на усиление возможностей человека, в ближайшей перспективе заменить она сможет лишь профессии с исключительно рутинными задачами. Одна из них — оператор кол-центра, чьи задачи не выходят за рамки предоставления справочной информации. Но, как и при любой технологической революции, наряду с упразднением профессий появляются новые и значительно больше. Ключевое условие: люди должны уметь работать с новыми технологиями. То есть художник или дизайнер, который не владеет нейросетями, может быть заменён на дизайнера, который умеет работать с ними.

— Кого ИИ однозначно не заменит?

— Мне кажется, что профессий, которые не используют искусственный интеллект, не останется. Может быть, лишь специальности, связанные с физическим трудом. Это уже больше вопрос не к искусственному интеллекту, а к робототехнике, целесообразности её разработки. Могу привести конкретную профессию, в которой ИИ точно не заменит человека — это хирург. Когда речь идёт о хирургических операциях, необходимо учитывать сложную динамику и высокое количество принимаемых решений — сегодня технологии не способны заменить реального эксперта.

— Реально ли заменить судей или психологов на ИИ?

— Искусственный интеллект не замена, а помощник человека. Если мы говорим о судебных процессах, то ни один человек не способен держать в уме все законы, которые приняты. То же самое в психологии. Ни один психолог не может держать в голове все возможные случаи. И усиление происходит как раз за счёт возможностей искусственного интеллекта — технология может существенно помочь и психологам, и судьям. Но, конечно, делегировать принятие решений в судебной сфере точно нельзя, а вот поход к психологу в некоторых случаях вполне можно заменить общением с довольно понятным чат-ботом. Уже известны случаи эмоциональных привязанностей человека к виртуальному ассистенту. То есть некоторым людям вполне подойдет виртуальный, а не реальный психолог, а некоторым — нет. Поэтому здесь тоже нас ждёт много чего интересного.

— Насколько далеко ИИ способен зайти в осознании себя? Способен ли ИИ осознать себя личностью?

— Вопрос такой субъектности искусственного интеллекта пока остаётся открытым. Его обсуждают и специалисты в области искусственного интеллекта, и философы. Здесь не хватает более чёткого определения осознания себя. Есть ряд психологических тестов, посвящённых вопросам субъектности. Например, зеркальный тест используется, чтобы понять, способны ли животные узнавать себя в зеркале — часть идентифицирует себя в отражении, часть — не может. Теоретически можно сделать такой же тест для больших языковых моделей, и у них будет аналог условного осознания себя. Мне кажется, что в какой-то момент нам придётся признать в том числе и субъектность искусственного интеллекта. Как собака, которая, как мы считаем, осознаёт и понимает — на каком-то уровне даже языковая модель вполне это может делать. Почему нет? Мы просто к этому ещё пока не привыкли.

— Сможет ли ИИ когда-либо решить глобальные прикладные проблемы человечества, например изобрести лекарство от рака или ВИЧ?

— Да, искусственный интеллект уже активно используется в создании лекарств и снижает время их разработки в разы. Главная сложность этого процесса в том, что нужно перебирать огромное количество вариантов, и, хотя искусственный интеллект целиком не способен заменить весь процесс разработки, он позволяет его существенно ускорить. Другими словами, технология не сможет на 100% предсказать, сработает ли лекарство, будет ли оно токсичным. Но, проанализировав большие массивы данных, ИИ гораздо быстрее отберёт кандидатов, которые потом уже будут тестироваться по стандартным протоколам.

— Возможно ли, что ИИ достигнет такого уровня развития, что человек сможет перенести в сеть «слепок» своего сознания и «жить вечно»?

— Развитие искусственного интеллекта идёт огромными темпами, но вопрос «слепка» сознания и его переноса в цифровой вид находится скорее в философско-теологической плоскости.

Мы толком не знаем, что такое сознание, что такое душа. Вести себя как человек такая машина в целом сможет, даже кого-то сможет провести.

Но я думаю, что это не является ни копией, ни заменой, ни тем более бессмертием. Пока это больше научная фантастика, чем реальное применение технологии.