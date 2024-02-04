«Мечтайте. Мечты всегда сбываются»: космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко — о своей работе на МКС

4 февраля космонавт ГК «Роскосмос» Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарной длительности нахождения в космосе. Сейчас он участвует в своей пятой экспедиции на Международной космической станции. Кононенко превысил результат соотечественника Геннадия Падалки, который суммарно провёл в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. В интервью RT Олег Кононенко рассказал о работе на МКС, в том числе о научных экспериментах, которые проводятся в российском секторе станции, а также о своём отношении к космическому туризму.

— Олег Дмитриевич, помните ли вы свои эмоции перед первым полётом? Как это было? Что бы вы сказали тогдашнему себе, учитывая весь ваш нынешний опыт?

— Я был счастлив. И сказал бы: ты всё делаешь правильно, ты на верном пути. Но я это и так знал.

— Как вы воспринимаете понятие «дом»? Где он для вас — на МКС или на Земле? Случалось ли так, что вы, оказавшись на Земле, стремились обратно?

— Дом — это то место, где живут твоя семья, родные и близкие, друзья. Многие из моих коллег, космонавтов, астронавтов — мои друзья. И в этом смысле МКС тоже мой дом.

— Как вы относитесь к «гостям» — ведь теперь к вам прилетают даже туристы? Какие у них реакции?

— Очень хорошо, я довольно часто летал с такими участниками космических полётов. Как правило, это состоявшиеся и в профессии, и в жизни люди, они интересны в общении. У нас с ними много общего. Например, настойчивость в достижении цели. А реакция у всех одна: восхищение от увиденного в иллюминаторе и от состояния невесомости.

Gettyimages.ru

— Как космонавты преодолевают чувство страха в процессе полёта или в экстренных ситуациях? Есть ли у вас своя методика, выработанная годами?

— Я бы заменил слово «страх» на слово «стресс». Вся наша работа — в условиях стресса. Все наши тренировки предполагают множество нештатных ситуаций с временны́м цейтнотом на принятие решений. Нас отбирают, учат жить со стрессом. А методика борьбы со страхом одна — это доскональное знание того, с чем ты будешь работать в космосе.

— Как бы вы оценили темпы развития космической науки? Какие приборы и инструменты есть у вас сегодня, о которых вы даже не могли мечтать, когда впервые полетели на МКС в 2008 году? Над каким экспериментом вы работаете сейчас?

— Космическая наука развивается, ставятся новые эксперименты. Может быть, это делается не так быстро, потому что к аппаратуре, с которой космонавт будет работать в космосе, предъявляются очень серьёзные требования. Но эксперименты продолжаются, в том числе и один из моих любимых, который я выполнял ещё в первой экспедиции, — «Плазменный кристалл». Это эксперимент по изучению процесса формирования упорядоченных структур заряженных твёрдых микрочастиц в плазме газового разряда в условиях микрогравитации.

Интересен и эксперимент «Контур-2» по управлению наземными роботами из космоса с применением технологии силомоментного очувствления. (Силомоментные системы очувствления — датчики, позволяющие измерять силу и крутящий момент. — RT.)

© Роскосмос

Сложный, уникальный, важный с точки зрения развития медицины эксперимент — магнитный 3D-биопринт по выращиванию живых тканей в космосе. При проведении первого сеанса эксперимента, который я выполнил в декабре 2018 года, была получена трёхмерная ткань и инженерная конструкция хряща человека, а также щитовидной железы крысы из клеток щитовидной железы животного. В этом исследовании у России неоспоримый мировой приоритет, поскольку такой эксперимент в условиях невесомости был проведён тогда впервые.

Также по теме Как врачи следят за здоровьем космонавтов на МКС — видео Российский космонавт Константин Борисов рассказал Ruptly, как врачи наблюдают за состоянием людей на Международной космической...

А во время этого полёта на МКС будет впервые в мире проводиться эксперимент с использованием более современной технологии — 4D-биопечати. Планируется получить эквиваленты трубчатых органов. Проведение эксперимента запланировано на март.

Также отмечу серьёзный наукоёмкий эксперимент «Перепел». Речь идёт об изучении эмбрионального развития птенцов японского перепела в условиях невесомости в комплексе «Инкубатор».

— Верите ли вы в возможность колонизации Марса и Луны? Полетели бы вы в космос для колонизации других планет без возможности возвращения на Землю?

— Конечно. И рано или поздно это произойдёт. Человечество начнёт осваивать новые планеты и жить на них. Что касается меня, я с большим удовольствием отправился бы на другую планету для её исследования. Но с возвращением на Землю после завершения экспедиции.

— С улучшением технологий МКС теперь — не только про науку. Космонавты активно ведут соцсети, а мы с вами даже проводим это интервью, несмотря на расстояние… Как вы относитесь к такой медийности?

© РИА Новости / Григорий Сысоев

— Современные технологии значительно облегчают жизнь и работу космонавтов на МКС. На сегодняшний день мы можем не только вести соцсети, но и общаться с Землёй по видеосвязи при наличии спутниковой связи. Использовать мессенджеры, пересылать большие массивы данных в реальном времени. Для меня подобные медийные мероприятия — это дополнительная возможность рассказать о своей работе людям, которые интересуются космосом, наукой и в целом профессией космонавта. Чтобы они понимали, как мы готовимся к полёту, как живём и работаем на орбите, какие научные эксперименты, исследования здесь проводим. Вот этим и хотелось бы поделиться — нашей работой и жизнью в профессии. Потому что космонавт — это действительно уникальная, сложная и очень интересная профессия.

— А что бы вы сказали детям по всему миру, мечтающим стать космонавтами?

— Мечтайте. Потому что мечты всегда сбываются.