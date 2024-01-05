«Дракон — существо многогранное»: что представляет собой символ 2024 года

2024 год по китайскому зодиакальному календарю пройдёт под знаком Дракона. Из 12 животных, присутствующих в календаре, все реальны, и только дракон — мифический. RT побеседовал с учёными, чтобы выяснить, мог ли у дракона быть реальный прототип — динозавр и могли ли с ним встречаться люди, составившие в древности восточный зодиакальный круг.

По восточному, а точнее, по китайскому зодиакальному календарю 2024-й будет годом Зелёного Деревянного Дракона. Почти все животные в 12-летнем цикле реальные, живущие ныне на планете, и лишь дракон существует исключительно в легендах и сказках. При этом по описанию к драконам ближе всего вымершие динозавры. Учёные говорят, что люди появились на Земле гораздо позже динозавров и не могли с ними встречаться. Но может ли быть так, что древние китайцы, рисовавшие 12-летний круг, додумали образ дракона, основываясь на обнаруженных останках древних ящеров?

Чтобы выяснить, насколько состоятельны или же, напротив, неправдоподобны подобные предположения, RT побеседовал с учёными, близко знакомыми с этим вопросом: Тарасом Ивченко — специалистом по китайскому языку и китайской культуре, Валентином Сапуновым — криптозоологом, специалистом по несуществующим ныне животным, и Иваном Болотским — палеонтологом, работающим в Благовещенске, где находится одно из крупнейших в нашей стране местонахождений останков динозавров.

Статуэтка дракона с жемчужиной

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Собирательный образ

Директор Института Конфуция РГГУ с российской стороны Тарас Ивченко рассказал RT, какое место занимает дракон в китайской культуре.

— Что символизирует дракон в китайской мифологии?

— Дракон — исключительно важный мифологический символ. В древних описаниях это собирательный образ: рога как у оленя, голова похожа не то на змеиную, не то на верблюжью, глаза как у зайца, чешуя как у рыбы, когти как у сокола, лапы как у тигра.

Всего в китайской мифологии было пять драконов: огненный, водяной, травяной, древесный и цветной. Это связано с пятью цветами, которые соотносятся с частями света и разными элементами: металл, дерево, вода, огонь и земля. Жёлтый дракон соотносится с землёй, а из сторон света он находится в середине. Поэтому он среди драконов, можно сказать, прародитель и с даосской точки зрения является верховным правителем Небесного дворца. А например, зелёный дракон, или цинлун, — дух-покровитель восточной части неба.

С драконом связано огромное количество народных верований и традиций.

Трудно сказать, где в китайской культуре нет дракона. Он хоть и мифическое животное, но постоянно присутствует в жизни китайца.

Так, покровителю драконов, или драконьему императору, считалось необходимым молиться, чтобы пошёл дождь, который так важен для хорошего урожая. Также все мы знаем драконий танец, когда ярко одетые люди двигают его длинную фигуру на палках. Наряду с танцем льва он часто исполняется на Празднике весны. Собственно, это тоже ритуал моления, только о счастье.

Танец дракона, Китай

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— Китай — большая страна. Во всех ли провинциях представления о драконах одинаковы?

— Действительно, образ дракона не один в разных традициях. Китайская культура состоит из большого количества различающихся между собой локальных культур, поэтому и дракон — существо многогранное.

В Запретном городе в Пекине на коньке любого здания дворца есть фигурки чиновника на какой-либо птице и фигурки сыновей дракона. Они расположены в определённой последовательности и выполняют охраняющую функцию, а их количество сигнализирует о ранге хозяина здания.

Жёлтый цвет мог быть только у дракона и императора. И лишь правитель мог носить халат такого цвета с изображением этого мифического существа.

В том же Запретном городе можно увидеть знаменитый барельеф, разделяющий лестницу надвое. На нём изображены два дракона, которые играют жемчужиной. Императора несли в паланкине, носильщики проходили по ступенькам так, что только правитель оказывался над этим барельефом. Это был очень важный способ показать величие императора, лишь ему позволялось быть пронесённым над этим.

Пекин, Запретный город. Барельеф с изображением драконов

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— Странно, что из 12 животных календаря только дракон не существует в реальности. Может быть, так было не всегда? Не были ли его прототипом динозавры, останки которых могли находить в Китае?

— Китайцы, конечно, рыли могилы, притом достаточно глубокие, но я не думаю, что они нашли кости и подумали: «Ага, наверное, это раньше был дракон». Тут, скорее, произошло совмещение определённых символических моментов, которые не имеют какой-то явной материальной основы.

— 2023 год был годом Зайца, и в Китае есть легенда, как он на Луне толчёт ингредиенты для эликсира бессмертия. А какие мифы есть про дракона?

— Мифов о драконах много. Один из самых интересных — про Жёлтого императора, который считается прародителем Китая и предком всех китайцев. Также он, по преданию, стал зачинателем большого количества ремёсел, в том числе нашёл способ отливать изделия из меди. Однажды он изготовил гигантский треножник, который поместили у подножия горы в провинции Хубэй. Дракон, увидев это, решил, что Жёлтый император выполнил свою миссию на Земле и пора забрать его с собой на небо.

У императора было много домочадцев: жёны, наложницы, дети, чиновники, слуги. И он решил взять с собой на небо более 70 человек. Но в это время дракон уже начал взлетать. Те, кто не успел занять места на спине, стали хвататься за развевающиеся усы и бороду дракона, но они не выдержали, оборвались и упали на землю. И там, где они упали, возникли горы и реки. А Жёлтый император, вознесясь, превратился в Небесного императора, или Покровителя неба, одного из даосских божеств.

«Прототип дракона был крупнее слона»

Валентин Сапунов — криптозоолог, специалист по животным, существование которых считается невозможным. «Криптос» в переводе с древнегреческого означает «тайный, скрытый». К числу существ, которых изучают криптозоологи, относятся и драконы, и динозавры. В отличие от палеонтологов, у которых нет сомнения, что человек и динозавр на Земле не пересекались, криптозоологи допускают такую вероятность.

Музей динозавров в Улан-Баторе, Монголия

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— Как вы полагаете, в основе мифов и сказок о драконах, которые есть у разных народов, может быть то, что люди находили скелеты динозавров, а то и встречались с ними живьём?

— Я недавно ездил в столицу Монголии, где открылся музей динозавров, в который переделали музей Ленина.

От Улан-Батора я проехал до подножия Тибета. Моей целью было изучение наследия выдающегося советского палеонтолога Ивана Ефремова. Он занимался раскопками динозавров в пустыне Гоби. Ефремов опубликовал серию работ, объясняющих, почему в Монголии можно найти динозавров, а в Индокитае нельзя, в каких климатических условиях их кости сохраняются, а в каких — нет.

Дальше я ездил в Камбоджу. Там в одном из храмов есть изображение стегозавра, причём очень точное. Я пытался понять, как это возможно. И я сделал вывод, что камбоджийцы сотрудничали с китайскими мастерами, а китайцы находили останки костей динозавров, которые сохраняются, как объяснял Иван Ефремов, в силу определённых условий на севере Китая и на юге Монголии.

Барельеф на стенах храма в Камбодже / Стегозавр

© Из личного архива Валентина Сапунова / MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Gettyimages.ru

— Там резко континентальный климат, мороз и сухо?

— Именно так. А вот в тропиках ни одной кости не нашли, там природой быстро всё перерабатывается. Видимо, китайцы находили останки костей, отсюда пошли легенды. Неслучайно многие легенды о драконах идут именно из Китая, и неслучайно они так напоминают динозавров.

— Могли последние динозавры в Китае дожить до встречи с людьми?

— В отношении того, дожили динозавры до людей или нет, у меня есть теория. Точнее, не только у меня, к этому многие учёные склоняются, что Земля на протяжении своей истории увеличивалась в массе. Получается, что во времена динозавров гравитация была слабее, поэтому такие гиганты могли не только существовать, но и летать.

Я беседовал со специалистами в биомеханике и аэродинамике. Аэродинамики сказали, что существо тяжелее 20 кг нельзя поднять в полёт. Летающие ящеры весили по 80 кг. А гигантские диплодоки и бронтозавры вообще не могли бы двигаться при современной силе тяжести на Земле.

Сейчас гигантских динозавров, по-видимому, быть не может. Но были и мелкие динозавры, которые вместе с другими рептилиями вполне могли дожить и до наших дней.

Криптозоолог Валентин Сапунов — доктор биологических наук, почётный член Европейского союза наук о Земле, консультант Института исследований природы времени при МГУ им. Ломоносова, член Союза писателей России

© Из личного архива

— Если динозавры похожи на драконов, то могли ли люди их видеть как раз в тех регионах, откуда пришёл восточный календарь и год Дракона?

— Тут есть два подхода. Некоторые учёные считают, что 65 млн лет назад в Землю попал астероид, который вызвал глобальную катастрофу. Она привела к экологическим изменениям, которые динозавры, как рептилии, не пережили, в отличие от млекопитающих. Я этого не отрицаю. Например, если вы посмотрите на карту, то увидите, что Мексиканский залив имеет круглую форму. Возможно, это и есть кратер от упавшего астероида.

Экологическая катастрофа, конечно, была, но я считаю, что динозавры не в один день вымерли: этот процесс тянулся много лет. А на это накладывалось постоянное увеличение силы тяжести Земли. Животные, которые стали прототипом драконов, жили в период между динозаврами и нашим временем. Они были мельче динозавров, но крупнее слонов.

Палеонтолог Иван Болотский у скелета тарбозавра. Палеонтологический музей Монгольской академии наук, Улан-Батор

© Фото из личного архива И.Ю. Болотского

«Вчера ел динозавра на ужин»

Иван Болотский — палеонтолог во втором поколении. Его отец, Юрий Болотский, сделал немало научных открытий на территории Амурской области, среди которых — найденный в 1999 году скелет динозавра. Находку назвали Ваней, в том числе потому, что в раскопках подростком участвовал и сын учёного. Сейчас Иван Болотский работает над кандидатской диссертацией. Он окончил университет в Благовещенске и магистратуру в Китае по специальности палеонтология и стратиграфия.

— Как часто находят динозавров под Благовещенском?

— В Амурской области есть два крупнейших местонахождения останков динозавров. Одно из них — Благовещенское, и это единственное в мире место, где раскопки производятся прямо в черте достаточно крупного города.

Второе местонахождение — Кундурское, в 350 км к юго-востоку от Благовещенска. Именно там в 1999 году обнаружили первый полный скелет динозавра в России, который потом был описан как олоротитан. Я участвовал в раскопках этого динозавра. И, кстати, нашёл первые хвостовые позвонки. Мне тогда было 14 лет, и к тому времени я уже несколько лет участвовал в экспедициях.

Палеонтологические раскопки на Кундурском местонахождении динозавров. Кости олоротитана. Палеонтолог Юрий Болотский (слева) с сыном Иваном Болотским (второй справа). Амурская область, 1999 год

© Фото из личного архива Ю.Л. Болотского

— Какова судьба динозавра Вани?

— Он находится у нас в лаборатории Института геологии и природопользования ДВО РАН в отпрепарированном состоянии. С ним проводятся различные исследования. Есть несколько слепков олоротитана, которые стоят по всему миру. Самый первый слепок выставлен в Брюсселе, в Бельгии. Ещё один скелет стоит в Японии, в Музее динозавров. И есть в Китае, в городе Цзяинь, который располагается практически напротив Кундура. У них тоже есть местонахождение динозавров Луньгушань. В общем-то, там и начались исследования в Амурском регионе.

— Как вы считаете, могли ли динозавры стать прототипом драконов, основой легенд про этих существ?

— Эта версия вполне имеет право на существование. Местонахождение Луньгушань дословно переводится с китайского как «гора костей дракона», и оно было известно задолго до того, как русские пришли в Приамурье. Местные жители с берега Амура проводили сборы окаменелых необычных костей и называли их «кости дракона».

И это не единственная такая гора. Многие места по обе стороны Амура можно было бы так назвать, в том числе и наше местонахождение в Благовещенске: оно тоже очень обильное и тоже на возвышенности.

Палеонтолог Иван Болотский около инсталляции олоротитана. Сквер «Парк мира», Благовещенск. 2022 год

© Фото из личного архива И.Ю. Болотского

— Это связано с климатом данного региона?

— Дело не в этом.

Климат тогда был существенно теплее, мягче. Амурская область вообще напоминала Луизиану с реками, болотами, крокодилами и пальмами. Тут условия захоронения очень сильно влияют на сохранность останков. Конкретно наших динозавров засыпало грязекаменными потоками и толстым слоем глины. Благодаря этому они законсервировались до наших дней.

65 млн лет назад животных на планете было очень много. И лишь единицам из них повезло сохраниться.

— Возможно ли, чтобы люди могли видеть динозавров живыми, а потом рассказы о них переродились в мифы о драконах?

— Я вам больше скажу: я видел динозавра сегодня раз пять, а вчера я его даже ел на ужин! Динозавры к нам гораздо ближе, чем кажется. Если вы хотите представить себе, как мог выглядеть и вести себя мелкий хищный динозавр, например велоцираптор, понаблюдайте за индюком или за фазаном.

Динозавры не то что никуда не делись, они довольно сильно эволюционировали. Птицы довольно близки к тому, что могло бы быть в случае с хищными динозаврами. Что касается динозавров мелового периода, то я видел их только в лаборатории, музеях и на раскопках. И ещё — в кино.

Слепок скелета олоротитана, найденного на Кундурском местонаходждении динозавров в 1999 году палеонтологическим отрядом ИГиП ДВО РАН под руководством Юрия Болотского

© Фото с сайта Института геологии и природопользования ДВО РАН

— Каково в Китае отношение к драконам и динозаврам?

— Вне всякого сомнения, драконы в Китае занимают почётное место. А что касается динозавров и палеонтологической науки в целом, то там очень уважают специалистов в этой области, не жалеют средств на музеи, выставки, организации различных мероприятий, связанных с палеонтологией. Это одна из множества сфер, по которой Китай изо всех сил стремится обогнать всю планету. И у них есть для этого предпосылки, потому что там очень много богатейших местонахождений динозавров.