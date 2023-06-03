Сокровища столицы: в Главархиве Москвы рассказали о хранящихся в фондах самых древних и ценных документах

Жалованные грамоты, метрические книги, проекты масштабных нереализованных построек в столице времён СССР — всё это лишь малая часть уникальных документов, хранящихся в фондах Главного архивного управления города Москвы. О том, какие из них можно считать наиболее ценными, а какие являются самыми древними, RT рассказали представители Главархива.

— Какие документы сегодня хранятся в фондах Главархива?

— Главархив Москвы хранит огромный массив документов по истории Москвы с XVII века до наших дней, а также по истории Московской губернии до 1917 года. Эти документы охватывают все области жизни. Например, пользователям доступны метрические книги церквей Москвы и губернии, личные дела студентов и преподавателей, материалы московского генерал-губернатора, городских заводов и фабрик, документы о жизни горожан во время Великой Отечественной войны и прочее.

— А какие из них наиболее древние?

— Самые древние документы, хранящиеся в Главархиве Москвы, относятся к XVII веку. В основном это документы, сохранившиеся в фонде Московского Донского монастыря: описная книга стрелецких и тягловых земель, жалованные грамоты и опись имущества Донского монастыря, в том числе «Сказание об основании монастыря в Хатунской волости».

Сказание является уникальным документом и включено в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

К концу XVII века относится и книга записи имущества Благовещенского собора 1680 года, сохранившаяся в фонде Московской духовной консистории. Она также включена в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

— Скажите, можно ли из общего объёма артефактов выделить наиболее ценные с точки зрения исторического или культурного наследия?

— Самые ценные документы Главархива Москвы имеют статус уникальных и включены в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы. Причём пять дел включены и в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда России — это метрические книги с актовыми записями о рождении и бракосочетании А.С. Пушкина, рождении М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, смерти Н.В. Гоголя.

Проект Восьмой высотки в Зарядье архитектора Дмитрия Чечулина, 1949

© Wikimedia

Всего в настоящий момент статус уникальных получили проекты несохранившихся церквей и монастырей Москвы и Московской губернии, актовые записи о рождении выдающихся деятелей науки и культуры, проекты масштабных нереализованных советских построек (Пантеона, восьмого высотного здания в Зарядье и других), фотодокументы на стекле с видами Москвы, созданные до 1917 года, гравюры археолога Дж. Пиранези, нотная рукопись композитора Д.Д. Шостаковича «Экспромт ор. 33» (ранее неизвестная и выявленная в архивных документах), предложение Московского городского комитета КПСС о сооружении у Кремлёвской стены памятника «Могила неизвестного солдата» с Вечным огнём славы и другие.

Все документы, признанные уникальными, можно найти на сайте Главархива Москвы cgamos.ru в разделе «Проекты», подразделе «Уникальные документы». Сегодня для пользователей там представлено более 400 документов.

Кроме того, с точки зрения документального наследия к ценным документам относятся артефакты времён Великой Отечественной войны, поступившие в фонды Главархива через совместную акцию с центрами госуслуг «Мои Документы». Акция «Москва — с заботой об истории» была запущена четыре года назад. С тех пор собрано более 14 тыс. семейных реликвий, в их числе — фотографии бойцов, медали, личные письма и вещи, извещения о смерти и многое другое.

— Наверняка жители Москвы достаточно часто обращаются за помощью в архивы. Расскажите, пожалуйста, с какими обращениями вам и вашим коллегам приходится сталкиваться наиболее часто?

— К московским архивным документам горожане обращаются по самым разным вопросам: кто-то ищет своих предков или подтверждает родство, в том числе по документам до 1917 года. Реставраторы и учёные при помощи архивной информации восстанавливают исторический облик московских зданий, реконструируют историю города и его окрестностей.

По архивным материалам также можно найти сведения о жизни своих родственников во время Великой Отечественной войны и многое другое.

В настоящее время наиболее востребованным у пользователей по всей стране является онлайн-сервис Главархива Москвы «Моя семья». Здесь можно самостоятельно просматривать оцифрованные церковные метрические книги с актовыми записями о рождении, браке и смерти горожан, исповедные ведомости и ревизские сказки, содержащие информацию о составе семей жителей Москвы и Московской губернии до 1917 года.

Это очень ценный источник для поиска материалов не только для родословных, но и для научных исследований, для более полного изучения истории нашей страны.

Помимо метрических книг православных церквей, в том числе старообрядческих, размещены все сохранившиеся в Главархиве метрические книги учреждений культа других конфессий, функционировавших в Москве. Это метрические книги московских мечетей и синагог, протестантских церквей и католических храмов.

Кроме того, пользователям доступны оцифрованные адресно-справочные издания по Москве и Московской губернии, созданные до 1917 года. Размещено более 70 справочников. В их число входят уникальные книги, созданные и напечатанные ещё в XVIII веке.

Большое число горожан приходят в архив за решением своих жизненных вопросов. Так, на первом месте по популярности запросы по подтверждению трудового стажа заявителя. Затем идут запросы по подтверждению заработной платы, на третьем месте — запросы по подтверждению учёбы заявителя в московских учебных заведениях.

Справки можно запросить в Главархиве Москвы, центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, ряд документов можно заказать онлайн через портал mos.ru.

— Какая была самая необычная просьба со стороны горожан за последнее время?

— Необычный запрос поступил от супружеской пары, которая в советское время познакомилась благодаря созданной в начале 1980-х годов службе знакомств. Они просили выявить информацию об этой службе, чтобы рассказать детям. Так, в Главархиве был обнаружен интересный документ — самодельный альбом журналистки газеты «Неделя» Елены Мушкиной, где собраны фотографии, письма читателей, статьи журналистов и другие материалы по истории возникновения службы знакомств в Советском Союзе.

Ещё одна просьба: горожанин просил найти предка — изобретателя первого российского самолёта. В ходе поиска в фонде Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х.С. Леденцова, которое помогало талантливым самоучкам, удалось выявить документы об изобретателе «эроплана, ничем не отделяющий (не отличающийся. — RT) в полёте от птицы». Изобретатель просил субсидию у Общества имени Леденцова.

Советский легковой автомобиль малого класса "Москвич-408". Выпускался в Москве на заводе МЗМА (АЗЛК) с сентября 1964 по декабрь 1975 года

РИА Новости

© С. Блохин

Также один из заявителей однажды попросил найти документы по выпуску первых автомобилей «Москвич» и его прототипов. Удалось найти целый комплекс документов по этим автомобилям (чертежи первых серийных малолитражных автомобилей «КИМ-10», материалы государственных испытаний первых легковых автомобилей «Москвич»).

— Наверняка многие москвичи обращаются к вам с просьбами найти сведения о своих родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны? Каковы наиболее частые запросы в этой области?

— Чаще всего родственники павших в Великой Отечественной войне обращаются в Главархив Москвы и подведомственные ему учреждения в попытке установить факты о прохождении воинской службы и о боевом пути погибшего, а также найти сведения о госнаградах.

Довольно часто запрашиваются сведения о месте работы, адресе проживания и составе семьи на момент мобилизации. Кстати, информацию о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, можно найти и самостоятельно. Например, в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Так, в разделе «Коллекции», подразделе «Подвиг московских врачей» хранится информация о московских эвакуационных госпиталях. Здесь есть сведения о ежедневных обязанностях, данные о проведении сложных операций, фотографии, сделанные во время работы, и списки сотрудников лечебных учреждений.

Ещё больше о жизни горожан в годы войны можно узнать в подразделе «Оборона Москвы». Здесь среди прочего представлен поимённый список более 1 млн человек, награждённых медалью «За оборону Москвы».

Имена героев Советского Союза хранятся в особом подразделе — «Герои Отечества». Пользователям доступны материалы более чем о 1,3 тыс. соотечественниках. Документы рассказывают о судьбах великих бойцов Красной Армии. Большая часть материалов неизвестна широкой публике. Искать данные удобно по именам с помощью электронного алфавитного указателя.

В разделе «Блокада Ленинграда» можно найти имена жителей Москвы, которые оказывали помощь блокадному городу. В январе 1942 года в Ленинград выдвинулись автобусные экспедиции, которые возили самое необходимое по Дороге жизни и эвакуировали жителей. Кроме того, здесь представлена подробная хронология событий всего периода блокады — фотографии и газетные статьи, которые публиковали в газете «Правда» с 1941 по 1944 год.

— На какие документы, связанные с Великой Отечественной войной и хранящиеся в фондах, можно обратить особое внимание или назвать наиболее значимыми?

— В фонде Штаба партизанского движения по Московской области содержатся уникальные свидетельства по истории всенародного сопротивления на первом этапе войны.

В фонде Штабов Местной противовоздушной обороны районов Москвы хранятся списки личного состава городских частей МПВО. Также по ряду районов хранятся журналы боевых действий МПВО, включающие важную информацию о материальном ущербе от налётов германской авиации на Москву.

Ряд ценных документов был передан в Главархив Москвы в рамках акции «Москва — с заботой об истории» ветеранами войны и их родственниками. Среди материалов, например, можно найти альбом с фотографиями боевых офицеров, сержантов и солдат, воевавших в годы Великой Отечественной войны в составе 56-го отдельного моторизованного понтонно-мостового Рижского батальона, макет альбома «Боевые действия кораблей эскадры Краснознамённого Балтийского флота в Великой Отечественной войне» с фотографиями и рисунками.

Оборона Москвы. Зенитный расчёт у Парка культуры и отдыха имени М. Горького.

РИА Новости

© Наум Грановский

Кстати, в рамках федерального проекта «Без срока давности», который стартовал в 2020 году, Главархив Москвы выпустил два сборника «Без срока давности» — о преступлениях фашистской армии. Обе книги основаны на рассекреченных документах Главархива Москвы и УФСБ России по Москве и Московской области.

В сборниках представлены документы и фотографии, рассказывающие о преступлениях нацизма против человечества на временно оккупированных территориях СССР. Эти материалы направлены на разоблачение политики гитлеровских захватчиков в отношении мирного населения. Прочитать книги можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Главное архивное управление города Москвы — это организация, которая реализует государственную политику в сфере архивного дела, а также охраны и использования историко-документального наследия.