«Вполне смогут справиться»: эксперты рассказали, смогут ли нейросети заменить работу юриста

Эксперты в области права и искусственного интеллекта в рамках Петербургского международного юридического форума приняли участие в дискуссии на тему «Роботизация: роботы вместо или для юристов» и рассказали, смогут ли нейросети заменить работу такого специалиста.

Так, управляющий партнёр Nextons, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Виктор Наумов пояснил, что весь объём накопленных юристами знаний нужно переместить на автоматизированные платформы.

Как подчеркнул эксперт, искусственный интеллект нужен для того, чтобы помогать людям принимать решения. По его мнению, будущее профессии — это юрист-программист.

В свою очередь, директор по развитию технологий искусственного интеллекта ООО «Яндекс» Александр Крайнов считает, что искусственный интеллект будет и для, и вместо юристов.

По его словам, человека заменит не искусственный интеллект, а другой человек, вооружённый ИИ.

При этом, как добавил Крайнов, конкурирующие нейросети «Яндекса» и Сбера в обозримом будущем смогут выполнять часть юридических функций и автоматизировать работу юристов.

Но, по мнению заведующего кафедрой теории и истории государства и права, директора центра исследования проблем информационной безопасности и цифровой трансформации ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» Владислава Архипова, юристам не следует бояться этого.

Он выразил мнение, что специалистам без цифровых компетенций будет сложно, но они не исчезнут, так как останутся востребованными юридические переговоры и тёплое личное общение с клиентом.

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Продолжая дискуссию о важности личного контакта в профессии, управляющий директор Центра регулирования ИИ Сбербанка Андрей Незнамов заявил, что у нейросети мало шансов заменить адвоката и судебных представителей в судебном процессе.

«Но с какими-то вещами и процессами, которые можно алгоритмизировать, нейросети вполне смогут справиться», — подчеркнул специалист.

Это также, по его мнению, даст больше возможностей молодым юристам, так как у них есть доступ к беспрецедентному объёму информации.

Он спрогнозировал, что нейросеть заберёт рутинные неинтересные функции и можно будет начинать профессиональную деятельность с решения интересных, сложных и креативных задач.

Если говорить о конкретных сферах роботизации юридических услуг, медиаюрист Елизавета Худякова считает, что она возможна там, где не задействована творческая составляющая. Такие сферы, как СМИ и шоу-бизнес, — это, как пояснила эксперт, не про алгоритмы, а про эмпатию.

Споры, связанные со СМИ (о диффамации; связанные с вмешательством в частную жизнь), не могут быть автоматизированы, пояснила Худякова.

Но, как считает эксперт, использование искусственного интеллекта в роли судьи возможно в таких делах, как, например, взыскание дебиторской задолженности.

По мнению опрошенных экспертов, в обозримом будущем юристов станет меньше, требования к ним возрастут, юристы будут решать наиболее сложные задачи, а всё, что можно автоматизировать, будет автоматизировано.

При этом юрист станет сочетать в себе несколько профессий, а часть специалистов станут немногочисленной элитарной группой с высоким профессиональным уровнем и будут выполнять сложные задачи с использованием междисциплинарного подхода.

Остальным юристам придётся выполнять, помимо юридических, большое количество других функций (менеджерских, организационных, технических). При этом позитивным моментом является то, что процесс будет происходить достаточно плавно и постепенно, у работающих юристов есть время подготовиться.