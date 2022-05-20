«Экологическая катастрофа — это комбинат на берегу моря»: доктор наук в области экологии металлургии — об «Азовстали»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет снесён. Пока информации о том, что именно будет на месте предприятия, нет. Возможно, территория станет большой парковой зоной на берегу Азовского моря. Такое решение стало воплощением мечты учёных-экологов, которые много лет вели борьбу с загрязнением окружающей среды деятельностью комбината «Азовсталь». Почему необходимо закрыть комбинат и могли ли произойти утечки вредных веществ во время боёв, рассказала RT доктор наук в области экологии металлургии Ирина Буторина.

«Экологической катастрофой для города Мариуполя была «Азовсталь». А теперь катастрофы быть не может», — считает Ирина Буторина, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук в области экологии металлургического производства. До 2005 года она жила в Мариуполе и сотрудничала с комбинатом.

Как только бои в Мариуполе сместились на территорию металлургического комбината «Азовсталь», Ирина Буторина опубликовала на своих страницах в ВК и «Одноклассниках» статью о том, что стоит делать с «Азовсталью» после того, как территория будет освобождена? «Я учёный-металлург, специалист в области экологических проблем металлургического производства, написавшая докторскую диссертацию на материале двух металлургических предприятий Мариуполя, считаю, что восстанавливать и реконструировать завод не стоит». Этот текст она отправила главе ДНР Денису Пушилину.

В том, что «Азовсталь» — большая проблема для города Ирина Буторина, как эколог, не сомневалась и совместно с другими учёными искала пути решения этой проблемы все годы работы в Мариуполе. Проблему изучила основательно, принимая участие в создании экологического паспорта комбината.

Фрагмент схемы расположения источников выбросов мариупольского комбината «Азовсталь», 1991 год

© Из научного архива Ирины Буториной

— Что на комбинате «Азовсталь» может представлять угрозу для Азовского моря?

— Сама деятельность предприятия представляет огромную угрозу. Предприятие «Азовсталь» забирало из моря один кубокилометр воды в год, а потом сбрасывало загрязнённой назад в море. Часть воды имела тепловое загрязнение, которое приводит к гибели планктона. Загрязнение токсинами шло в первую очередь от сброса шлама — отхода мокрой газоочистки, содержащего взвешенные частицы пыли и растворённые в воде неорганические химические соединения. Коксохимическое производство добавляло к этому аммиак, соединения мышьяка, цианистый водород, а также органические загрязнители — каменноугольную смолу, фенол и бензол. Из дымовых шлейфов токситы оседали либо прямо на морскую гладь, либо на землю, а затем смывались ливнями в море.

Комбинат «Азовсталь».

© Из научного архива Ирины Буториной

— На схеме экологического паспорта «Азовстали», который Вы показывали, есть шламонакопители. Как они стали загрязнять Азовское море?

— Шламонакопители — часть акватории моря, отделённая дамбой, куда сбрасывались шламы. Накопители заглублены, а у дамбы сделан порог. Расчёт был таков, что взвешенные в шламе частицы будут оседать на дно, а чистая вода — уходить в море. Какое-то время эта схема работала, но не на сто процентов. А уже в 2004-м году шламонакопители переполнились осадком, который поднялся до порога. Шлам стал стекать прямо в море. И после этого и без того грязное Азовское море стало ещё грязней. Экологическая общественность и морская инспекция написали Ющенко и Тимошенко письмо о недопустимости эксплуатации таких сооружений. Никакой реакции не последовало.

— К этому времени состояние Азовского моря уже было плачевным?

— В 1993-1994 годах было проведено исследование, которое показало, что всё дно моря покрыто слоем неорганических соединений. Живой площади — морской почвы, на которой растут водоросли и дают пищу морским организмам, на дне осталось не более 10 процентов, соответственно сократилось количество рыбы в море и резко упал её улов. Это особенно наглядно проявилось в начале 90-х годов, потом заводы резко снизили объёмы производства почти до 30% от проектной мощности. Стоки сократились. И море тут же стало возрождаться. Но с нулевых годов начался подъём производства, и море снова стало грязным.

Городской пляж около комбината «Азовсталь». Мариуполь.

© Из научного архива Ирины Буториной

— Что нужно сделать, чтобы Азовское море стало чистым?

— Думаю, что море уже сейчас чище стало за счёт остановки работы заводов.

Закрытие «Азовстали» — когда-то мечта экологов. Но мы даже представить себе не могли, что это может реализоваться, — одно из самых лучших мероприятий по очистке Азовского моря.

Комбинат Ильича нужно модернизировать и перевести на замкнутый цикл водоснабжения. Кроме того, надо учитывать, что загрязнителем моря является река Кальмиус — сток всего Донбасса. Но даже закрытие «Азовстали» уже даст огромный эффект. Для решения вопроса с рабочими местами, после закрытия Азовстали нужно развивать машиностроительный завод «Азовмаш», который работает далеко не на полную мощность.

Небо над комбинатом «Азовсталь».

© Из научного архива Ирины Буториной

— В сети появилась информация о том, что последствиями обстрелов «Азовстали» может стать разрушение некоего сооружения, на котором есть десятки тысяч тонн раствора сероводорода. О чём может идти речь?

— Данное заявление я считаю несостоятельным. Сероводород на металлургическом комбинате образуется только на одном участке — при гранулировании шлака путём слива его в расплавленном виде в воду. Шлак содержит в своём составе серу, она, взаимодействуя с водой, образует сероводород — газ, который полностью выбрасывается в атмосферу, загрязняя её. Газоочистка выбросов от этого газа отсутствует, по сему нет и его накопителей. Соединения серы в виде сульфата желез, содержатся в пределах дамбы, окружающей шлаковые отвалы. Они попадают туда с атмосферными осадками, вымывающими сульфаты из шлака, благодаря которым вода окрашивается в лазурный цвет. Конечно, сульфат железа тоже токсичен, в тоже время он активно используется в качестве удобрения, так что говорить о том, что прорыв дамбы в результате бомбёжки и попадание в море сульфата железа приведет к гибели моря — абсурд.

Шлак лили на протяжении десятилетий, в течение которых город накрывало облаком сероводорода, а сульфат железа все это время дренировал в море, и все молчали. Теперь же подняли шум: экологическая катастрофа! Катастрофа — это «Азовсталь» на берегу тёплого и лечебного Азовского моря.

Моё мнение, восстанавливать комбинат дорого и ни к чему, по крайней мере без него экологическая проблема города и моря будет решена.