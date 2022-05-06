В Калининградской области отчитались о вводе жилья в I квартале
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.
Индивидуальные застройщики ввели 1201 дом, или 61,5% от общего объёма жилья, введённого за отчётный период.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 5,9 млрд рублей.
Ранее руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке загородной недвижимости в Московской области.