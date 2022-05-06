В Калининградской области отчитались о вводе жилья в I квартале

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В I квартале 2022 года в Калининградской области ввели 1326 жилых домов общей площадью 325,4 тыс. кв. м, что на 38,3% больше, чем годом ранее.
В Калининградской области отчитались о вводе жилья в I квартале
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

Индивидуальные застройщики ввели 1201 дом, или 61,5% от общего объёма жилья, введённого за отчётный период.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», составил 5,9 млрд рублей.

Ранее руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию на рынке загородной недвижимости в Московской области.

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