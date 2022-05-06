В Калининградской области отчитались о вводе жилья в I квартале

В I квартале 2022 года в Калининградской области ввели 1326 жилых домов общей площадью 325,4 тыс. кв. м, что на 38,3% больше, чем годом ранее.

АГН «Москва»

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