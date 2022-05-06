В Крыму рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы

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Вице-премьер, министр соцзащиты Крыма Елена Романовская рассказала о выплатах ветеранам ко Дню Победы.
В Крыму рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Ежегодно ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получают денежные выплаты как из федерального, так и республиканского бюджета», — заявила она за заседании президиума Госсовета республики.

По её словам, ветераны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях, получают 50 тыс. рублей.

«329 ветеранов (наши 178 ветеранов, принимавших участие в боевых действиях, и 151 участник войны, обеспечивавших работу армии в тылу) получили выплату по 10 тыс. рублей», — отметила Романовская.

Выплаты предусмотрены и для ветеранов, статус которых установлен республиканским законодательством.

Общая сумма выплаченных средств на данный момент составила 148,2 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.

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