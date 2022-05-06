Режим ЧС ввели в Абакане из-за пожара в дачном массиве

Из-за пожара на горе Самохвал, где пострадали 143 дачных участка, в Абакане вводится режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Хакасии.

«Территорией, на которой возникла чрезвычайная ситуация, определить территорию в границах участков местности ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенных на горе Самохвал в городе Абакане, подвергшихся возгоранию в результате сложной противопожарной обстановки», — отмечается в документе.

Ранее в МЧС Хакасии заявили, что из-за пожара возле горы Самохвал повреждено 143 дачных участка.