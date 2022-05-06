Глава Белгородской области Гладков осмотрел последствия обстрела Нехотеевки

В Нехотеевке, которая была обстреляна со стороны Украины, проживает чуть менее 30 человек, большая часть жителей вывезена в безопасное место, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также рассказал, что пять повреждённых домов будут восстановлены, когда власти убедятся, что строители могут работать в полной безопасности.

Вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым и главой поселения Анжеликой Самойловой губернатор осмотрел разрушенные в Нехотеевке дома.

«Таких домов пять, всё обязательно восстановим. Подрядная организация уже найдена. Необходимые средства на это есть. Но работы начнём только тогда, когда будем понимать, что строители работают в полной безопасности. Сейчас гарантировать это не можем», — сказал Гладков.

6 мая ещё две жительницы населённого пункта согласились выехать на время в гостиницу, власти продолжат «убеждать оставшихся», рассказал глава региона.

Утром 5 мая Гладков заявил, что с украинской стороны идёт обстрел сёл Журавлёвка и Нехотеевка, пострадавших в результате ЧП нет.

Были повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен, также были повреждены линии электропередачи.

Позднее сеть электроснабжения восстановили.