Глава Белгородской области Гладков осмотрел последствия обстрела Нехотеевки
- РИА Новости
Вместе с главой Белгородского района Владимиром Перцевым и главой поселения Анжеликой Самойловой губернатор осмотрел разрушенные в Нехотеевке дома.
«Таких домов пять, всё обязательно восстановим. Подрядная организация уже найдена. Необходимые средства на это есть. Но работы начнём только тогда, когда будем понимать, что строители работают в полной безопасности. Сейчас гарантировать это не можем», — сказал Гладков.
6 мая ещё две жительницы населённого пункта согласились выехать на время в гостиницу, власти продолжат «убеждать оставшихся», рассказал глава региона.
Утром 5 мая Гладков заявил, что с украинской стороны идёт обстрел сёл Журавлёвка и Нехотеевка, пострадавших в результате ЧП нет.
Были повреждены пять домов, один из которых сильно разрушен, также были повреждены линии электропередачи.
Позднее сеть электроснабжения восстановили.