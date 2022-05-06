В Москве в организации Парада Победы и акции «Бессмертный полк» помогут 5,5 тысячи волонтёров

Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в организации празднования 77-й годовщины Победы в Москве помогут более 5,5 тыс. добровольцев.

Об этом пишет kp.ru.

«В этом году больше 5,5 тыс. волонтёров помогают столице в проведении празднования Дня Победы. Они встречают почётных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И конечно, добровольцы поддержат народное шествие «Бессмертный полк» — сопроводят его участников по всему маршруту», — отметила Наталья Сергунина.

Уточняется, что главные функции волонтёров — встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение.

Ранее URA.RU сообщало, что всем участникам «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийском автономном округе оплатят печать фотографий для шествия.