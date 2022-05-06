В Госдуме предложили новые меры поддержки бизнеса

В Госдуме выступили с новыми предложениями по поддержке бизнеса.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время заёмщики-организации, взявшие кредиты с переменной ставкой, могут воспользоваться трёхмесячным переходным периодом, в течение которого проценты начисляются в особом порядке и не должны превышать определённый лимит. С учётом того, что ключевая ставка снижена до 14%, предлагается уменьшить эти лимиты и оценить возможность продления периода обращения к кредитору с требованием об особом порядке уплаты процентов.

Такие инициативы в письме к первому вице-премьеру Андрею Белоусову изложил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Продление сроков подачи заявки позволило бы предприятиям комфортно воспользоваться мерой поддержки», — подчеркнул он.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.