На строительство высокотехнологичного экотехнопарка в Севастополе выделено более 2 млрд рублей

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На строительство высокотехнологичного экотехнопарка в Севастополе выделено более 2 млрд рублей.
На строительство высокотехнологичного экотехнопарка в Севастополе выделено более 2 млрд рублей
  • globallookpress.com

Об этом сообщает издание «Новый Севастополь».

Отмечается, что целью строительства экотехнопарка является создание в городе современной системы сортировки, переработки и размещения отходов на специальной площадке.

«Население города растёт, растёт и количество отходов. Наш единственный полигон принимает около 190 тыс. т ТКО. Объекты обработки и утилизации на территории города Севастополя отсутствуют», — рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Деньги на строительство комплекса поступят из бюджета публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Ранее URA.RU сообщало о намерении передать главную свалку Перми в частные руки.

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