Суд в Петербурге запретил сайты с фильмом «Зелёный слоник»

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге признал запрещённой в России информацию на нескольких сайтах, где был в том числе размещён российский андеграундный фильм «Зелёный слоник», удовлетворив соответствующий иск прокуратуры.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, на нескольких сайтах в свободном доступе и без указания ограничений по возрасту размещены фильмы «Зелёный слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом», которые содержат сцены насилия и способы убийств в особо жестокой форме.

«Суд требования административного истца о признании информации в интернете информацией, распространение которой на территории России запрещено, удовлетворил», — заявили в пресс-службе.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 7 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube материалов «Азова» и «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).