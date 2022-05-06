Суд в Петербурге запретил сайты с фильмом «Зелёный слоник»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Согласно материалам дела, на нескольких сайтах в свободном доступе и без указания ограничений по возрасту размещены фильмы «Зелёный слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом», которые содержат сцены насилия и способы убийств в особо жестокой форме.
«Суд требования административного истца о признании информации в интернете информацией, распространение которой на территории России запрещено, удовлетворил», — заявили в пресс-службе.
Ранее суд в Москве оштрафовал Google на 7 млн рублей за публикацию на видеохостинге YouTube материалов «Азова» и «Правого сектора»*.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).