Бочкарёв заявил о хороших темпах реализации программы реновации в Москве
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«Программа реновации набрала хорошие темпы. На сегодняшний день ключи от новых квартир получили 53,6 тыс. москвичей, ещё почти 29 тыс. участников программы находятся на разных этапах организации переезда», — сказал Бочкарёв.
По его словам, с начала реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию 187 новых домов — это 2,4 млн кв. м жилья, из которых 174 новостройки уже переданы под заселение.
«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 млн кв. м, ещё 220 новостроек мощностью 4,2 млн «квадратов» — проектируется», — добавил он.
Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.