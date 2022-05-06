Бочкарёв заявил о хороших темпах реализации программы реновации в Москве

Более 53 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации, ещё почти 29 тыс. находятся на разных этапах организации переезда, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Программа реновации набрала хорошие темпы. На сегодняшний день ключи от новых квартир получили 53,6 тыс. москвичей, ещё почти 29 тыс. участников программы находятся на разных этапах организации переезда», — сказал Бочкарёв.

По его словам, с начала реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию 187 новых домов — это 2,4 млн кв. м жилья, из которых 174 новостройки уже переданы под заселение.

«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 млн кв. м, ещё 220 новостроек мощностью 4,2 млн «квадратов» — проектируется», — добавил он.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.