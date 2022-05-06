Тургруппа на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой

Запросившая помощь туристическая группа на Кубани, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс. На данный момент решается вопрос спасения людей вертолётами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На берегу реки Губс, в 4 км от станицы Баракаевской группа оказалась заблокирована поднявшейся водой. На помощь людям выдвинулись порядка 20 спасателей «Кубань-СПАС», «Казак-СПАС», волонтёров, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолётами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова», — сообщает оперштаб.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае.