Тургруппа на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой

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Запросившая помощь туристическая группа на Кубани, в составе которой 60 детей, оказалась заблокирована поднявшейся водой реки Губс. На данный момент решается вопрос спасения людей вертолётами.
Тургруппа на Кубани заблокирована поднявшейся в реке водой
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«На берегу реки Губс, в 4 км от станицы Баракаевской группа оказалась заблокирована поднявшейся водой. На помощь людям выдвинулись порядка 20 спасателей «Кубань-СПАС», «Казак-СПАС», волонтёров, семь единиц техники, в том числе высокой проходимости. Однако переехать реку невозможно из-за уровня воды, решается вопрос о спасении людей вертолётами. Ситуация находится на особом контроле министра ГО и ЧС края Сергея Штрикова», — сообщает оперштаб.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае.

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