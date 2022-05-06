В России спрос на земельные участки увеличился на 12% в начале 2022 года.

Об этом в беседе с «Известиями» рассказали аналитики «Авито Недвижимости».

По их словам, спрос вырос больше всего на земли в садовых некоммерческих товариществах и дачных некоммерческих партнёрствах. Их искали на четверть чаще по сравнению с предыдущим годом.

«Рост спроса на земельные участки может быть связан с тем, что это относительно доступный способ обзавестись загородным имуществом. Сейчас, когда экономическая ситуация на рынке остаётся неоднозначной, многие не хотят или не могут переплачивать за готовые дома, поэтому решают строить жильё собственными силами», — рассказал руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Он добавил, что нынешняя ситуация позволит самостоятельно планировать бюджет, архитектуру, сроки возведения и используемые материалы.

Ранее эксперты в беседе с сайтом «Москва 24» дали советы при покупке загородной недвижимости.