Депутат Госдумы Стенякина напомнила, кто имеет право на бесплатную путёвку в санаторий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, кто имеет право на бесплатную путёвку в санаторий.

«Право на получение путёвок на санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Список категорий граждан, имеющих право на это, весьма объёмный», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, таким правом могут воспользоваться ветераны боевых действий определённых категорий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, дети-инвалиды.

«Для того чтобы воспользоваться правом на бесплатное санаторно-курортное лечение, при наличии медицинских показаний следует обратиться в региональное отделение ФСС или орган соцзащиты, предоставив медицинские документы установленной формы», — пояснила Стенякина.

Она добавила, что документы можно подать через МФЦ и портал госуслуг.

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