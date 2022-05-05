В Свердловской области прокомментировали ситуацию с самокатами

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Заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Колясников прокомментировал ситуацию с самокатами в преддверии сезона.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с самокатами
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Об этом сообщает URA.RU.

«В Кодексе об административных правонарушениях есть лишь две статьи, под действия которых попадают пешеходы. К ним относятся люди на средствах индивидуальной мобильности», — сказал Колясников на пресс-конференции.

По его словам, несмотря на то, что в марте Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством, вопрос о том, как контролировать исполнение ПДД, пока не решён.

«Если смотреть по категориям, то некоторые устройства по конструкции средства индивидуальной мобильности могут иметь электродвигатель — номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт, а максимальная конструктивная скорость — до 50 км/ч», — уточнил Колясников.

В подобных случаях самокаты могли бы быть приравнены к мототранспорту, но в настоящее время такого закона нет.

Ранее председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы, президент общественной организации «Объединение мотоциклистов России «Мото-справедливость» Максим Буре в беседе с Общественной службой новостей предложил добавить электросамокаты в перечень транспорта.

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