В Подмосковье рассказали о новом сервисе пассажирских перевозок

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В Подмосковье рассказали о новом сервисе пассажирских перевозок, с помощью которого жители смогут заказать автобус в указанное место.
В Подмосковье рассказали о новом сервисе пассажирских перевозок
  • РИА Новости

Об этом сообщает Радио 1 со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. 

«Новый сервис начнут тестировать уже в мае на маршрутах Мострансавто. В пилотном проекте примут участие красногорские ЖК «Изумрудные холмы» и «Земледелец». На первом этапе транспортные средства будут курсировать от жилых комплексов до станции МЦД «Опалиха» и обратно, позже доступных точек станет больше. Проект по заказу автобусов реализуется в Московской области впервые», — отметила зампред регионального правительства Анна Кротова.

Воспользоваться сервисом можно будет через приложение «Транспорт Подпомосковья».

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