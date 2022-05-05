ФТС России упростила пропуск через таможню товаров критически важного импорта
- РИА Новости
Об этом он сказал на встрече у председателя правительства России Михаила Мишустина.
«Кроме того, мы ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше, чем в 1% случаев.
Ранее в ФТС рассказали об объёме беспошлинных поставок продовольствия в Россию.