ФТС России упростила пропуск через таможню товаров критически важного импорта

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Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что ведомство упростило процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта.
ФТС России упростила пропуск через таможню товаров критически важного импорта
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече у председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Кроме того, мы ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше, чем в 1% случаев. 

Ранее в ФТС рассказали об объёме беспошлинных поставок продовольствия в Россию.

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