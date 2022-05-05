ФТС России упростила пропуск через таможню товаров критически важного импорта

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что ведомство упростило процедуры пропуска через таможню товаров критически важного импорта.

Об этом он сказал на встрече у председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Кроме того, мы ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше, чем в 1% случаев.

Ранее в ФТС рассказали об объёме беспошлинных поставок продовольствия в Россию.