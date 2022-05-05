В Госдуме обсудят меры поддержки российской киноотрасли

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Зампред комитета по информационной политике Госдумы России Антон Горелкин выразил мнение, что в сложившейся ситуации необходимо направить господдержку на ускоренное производство отечественного контента, который можно показывать на большом экране.
В Госдуме обсудят меры поддержки российской киноотрасли
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Талантливых авторов в стране достаточно, сказал депутат «Парламентской газете», их и нужно поддерживать.

По его словам, интересным направлением может стать и сотрудничество кинозалов с онлайн-сервисами, например, возможность посмотреть на большом экране эксклюзивный контент, ранее предназначенный лишь для демонстрации в интернете. Эту идею Антон Горелкин собирается обсудить с коллегами и представителями отрасли. В России, по его словам, индустрия онлайн-кинотеатров бурно развивается.

Наряду с этим прокатчики активно ищут новый контент для кинозалов — налаживают работу со студиями Азии и Южной Америки, выпускают в повторный прокат популярные советские и российские картины. Но всё это не помогает вернуть массового зрителя в кинозалы, констатировали в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). Совокупность всех мер компенсировала не более десятой части потерянной выручки.

Как ранее информировал «Взгляд», в Госдуме обсудили вопросы развития IT-отрасли в условиях санкций.   

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