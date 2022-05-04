Специалист по недвижимости Хусаинов прокомментировал динамику цен на жильё в новостройках

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов прокомментировал динамику цен на жильё в новостройках.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в апреле средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 5,2%, а вторичное жильё в крупных городах России подорожало в среднем на 2,3%.

«Такой существенный рост связан не только с увеличением конечной цены квартир, но и с изменением структуры предложения: новых проектов на рынок выводится значительно меньше, а потому доля квартир по более низким стартовым ценам в общем объёме предложения уменьшается», — пояснил Хусаинов.

По его словам, также необходимо учитывать, что реальная цена продажи в апреле за счёт скидок и акций меньше: на вторичке она снизилась на 1,7%, на первичном — на 1,2%.

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