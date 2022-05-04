Специалист по недвижимости Хусаинов прокомментировал динамику цен на жильё в новостройках

Короткая ссылка
Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов прокомментировал динамику цен на жильё в новостройках.
Специалист по недвижимости Хусаинов прокомментировал динамику цен на жильё в новостройках
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в апреле средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 5,2%, а вторичное жильё в крупных городах России подорожало в среднем на 2,3%.

«Такой существенный рост связан не только с увеличением конечной цены квартир, но и с изменением структуры предложения: новых проектов на рынок выводится значительно меньше, а потому доля квартир по более низким стартовым ценам в общем объёме предложения уменьшается», — пояснил Хусаинов.

По его словам, также необходимо учитывать, что реальная цена продажи в апреле за счёт скидок и акций меньше: на вторичке она снизилась на 1,7%, на первичном — на 1,2%.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить