Заработал онлайн-портал «Детский отдых в Подмосковье»

Начал работу онлайн-портал «Детский отдых в Подмосковье». Им могут воспользоваться родители, которые хотят, чтобы их ребёнок провёл каникулы в регионе.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что на портале создана своя страница для каждого лагеря. Там можно узнать о режиме работы охраны и медперсонала, наличии и параметрах системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.

Кроме того, представлена информация о документах, которые необходимо подготовить для лагеря, какие вещи могут понадобиться детям во время отдыха.

Также есть раздел с отзывами.

Летняя оздоровительная кампания в области начнётся 25 мая.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.