Заработал онлайн-портал «Детский отдых в Подмосковье»
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что на портале создана своя страница для каждого лагеря. Там можно узнать о режиме работы охраны и медперсонала, наличии и параметрах системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.
Кроме того, представлена информация о документах, которые необходимо подготовить для лагеря, какие вещи могут понадобиться детям во время отдыха.
Также есть раздел с отзывами.
Летняя оздоровительная кампания в области начнётся 25 мая.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.