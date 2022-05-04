Заработал онлайн-портал «Детский отдых в Подмосковье»

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Начал работу онлайн-портал «Детский отдых в Подмосковье». Им могут воспользоваться родители, которые хотят, чтобы их ребёнок провёл каникулы в регионе.
Заработал онлайн-портал «Детский отдых в Подмосковье»
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что на портале создана своя страница для каждого лагеря. Там можно узнать о режиме работы охраны и медперсонала, наличии и параметрах системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.

Кроме того, представлена информация о документах, которые необходимо подготовить для лагеря, какие вещи могут понадобиться детям во время отдыха.

Также есть раздел с отзывами.

Летняя оздоровительная кампания в области начнётся 25 мая.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о мерах поддержки многодетных семей.

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