Автоэксперт Попов рассказал, как защитить машину от царапин

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как защитить машину от царапин.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что в большинстве случаев специальные полироли и карандаши не смогут замаскировать повреждения.

Попов предположил, что иногда профессиональная полировка с абразивными губками поможет исправить ситуацию, но лучшим способом эксперт назвал нанесение воска или керамики после помывки.

«Небольшим препятствием к тому, чтобы эти царапины появлялись, является нанесение качественной химии при помывке. После процедуры стоит нанести воск на лакокрасочное покрытие. Он выполнит функцию лёгкой защиты от того, что может нанести царапины на поверхность кузова», — добавил он.

Ранее главный редактор автомобильного журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по защите машины от коррозии.