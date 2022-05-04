В Москве начали благоустройство территории больницы имени Юдина

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Заммэра Пётр Бирюков сообщил, что в столице стартовали работы по благоустройству территории городской клинической больницы им. С.С. Юдина.
В Москве начали благоустройство территории больницы имени Юдина

Об этом информирует «Москва 24».

По словам Бирюкова, основной целью проекта является создание комфортной среды для пациентов и посетителей, а также устройство пространства для маломобильных граждан.

«В рамках благоустройства предусмотрено создание новой главной входной группы медучреждения, которая будет включать партерный цветник, парковку для машин скорой помощи, места для встреч и ожидания», — добавил Бирюков.

На территории медучреждения специалисты планируют выполнить ремонт сооружений, а также создать мультисенсорный сад для рефлексотерапии и восстановления пациентов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.

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