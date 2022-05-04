В Московской области компания арендовала земельный участок за 1 рубль

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Компания «Трейлер» получила земельный участок в Подмосковье в льготную аренду за 1 рубль.
В Московской области компания арендовала земельный участок за 1 рубль
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  • © seagullNady Zima / 500px

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания получила участок земли в городском округе Ступино для реализации импортозамещающего инвестиционного проекта по локализации производства элементов подвески для прицепной техники. Объём инвестиций в реализацию проекта составит 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для жителей Ступина на предприятии будет создано около 20 рабочих мест.

Запуск производства запланирован на II квартал 2023 года.

Ранее НСН сообщала, что в Москве работают 64 предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, что даёт существенные льготы по налогам и аренде земли.

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