В Московской области компания арендовала земельный участок за 1 рубль
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Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Компания получила участок земли в городском округе Ступино для реализации импортозамещающего инвестиционного проекта по локализации производства элементов подвески для прицепной техники. Объём инвестиций в реализацию проекта составит 30 млн рублей», — говорится в сообщении.
Для жителей Ступина на предприятии будет создано около 20 рабочих мест.
Запуск производства запланирован на II квартал 2023 года.
Ранее НСН сообщала, что в Москве работают 64 предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, что даёт существенные льготы по налогам и аренде земли.