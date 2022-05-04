Собянин рассказал о мерах по поддержке киноиндустрии и спорта в условиях санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал принятие мер по поддержке киноиндустрии и большого спорта в условиях санкционного давления.

Как сообщает сайт «Аргументы и Факты», об этом он сообщил в блоге на своём персональном сайте.

Собянин также напомнил, что в Москве действует автоматическое продление налоговых льгот для промышленных комплексов и технопарков.

Уточняется, что это позволяет предпринимателям платить меньше региональных налогов и земельных платежей.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.