Собянин рассказал о мерах по поддержке киноиндустрии и спорта в условиях санкций
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Как сообщает сайт «Аргументы и Факты», об этом он сообщил в блоге на своём персональном сайте.
Собянин также напомнил, что в Москве действует автоматическое продление налоговых льгот для промышленных комплексов и технопарков.
Уточняется, что это позволяет предпринимателям платить меньше региональных налогов и земельных платежей.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.