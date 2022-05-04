Кузнецова прокомментировала ситуацию с детьми-беженцами из Донбасса

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Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с детьми-беженцами из Донбасса.
Кузнецова прокомментировала ситуацию с детьми-беженцами из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Я была в пунктах временного размещения по ту и эту сторону границы, общалась с детьми, их родителями, пенсионерами. Вопросов приходится решать действительно много — нужна материальная, юридическая, медицинская поддержка, сопровождение при оформлении документов, зачислении детей в образовательные учреждения, поиске родственников и так далее», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметила Кузнецова, некоторые дети были тяжело ранены во время бомбёжек ВСУ и нуждаются в лечении и реабилитации.

По словам депутата, особого внимания требуют и проблемы, связанные с детьми-сиротами, приехавшими из Донбасса.

«Сотни российских семей отозвались, предложили свою помощь в их усыновлении», — сказала она.

Кузнецова добавила, что для решения данного вопроса нужно синхронизировать законодательства России и ЛДНР.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье началась программа помощи сиротам из Донбасса.

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