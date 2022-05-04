Названы самые популярные сервисы проекта «Малый бизнес Москвы»

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Опубликован топ-5 самых популярных у предпринимателей бесплатных сервисов проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) mbm.mos.ru.
Названы самые популярные сервисы проекта «Малый бизнес Москвы»
  • Gettyimages.ru
  • © WALTER ZERLA

Об этом пишут «Известия».

Чаще всего на портале предприниматели проверяли контрагентов. С помощью этой услуги можно оценить благонадёжность потенциального партнёра перед заключением контракта.

Второе место в рейтинге занял сервис «Законодательный бизнес-дайджест», в котором отражены последние изменения в законодательстве и новые меры поддержки для предпринимателей.

Остальные места разделили услуга по проверке законности вывески, «Интерактивный помощник» и сервис, помогающий подготовить декларацию по упрощённой системе налогообложения.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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