Названы самые популярные сервисы проекта «Малый бизнес Москвы»
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Об этом пишут «Известия».
Чаще всего на портале предприниматели проверяли контрагентов. С помощью этой услуги можно оценить благонадёжность потенциального партнёра перед заключением контракта.
Второе место в рейтинге занял сервис «Законодательный бизнес-дайджест», в котором отражены последние изменения в законодательстве и новые меры поддержки для предпринимателей.
Остальные места разделили услуга по проверке законности вывески, «Интерактивный помощник» и сервис, помогающий подготовить декларацию по упрощённой системе налогообложения.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.