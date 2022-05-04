Бочкарёв: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен на 42%

Более 3,5 млн кв. м различной недвижимости ввели в Москве с начала года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Москва поддерживает высокие темпы строительства. С начала этого года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м различной недвижимости. Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42%», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что в том числе введено более 2 млн кв. м жилой площади, или 45% от годового плана.

«Кроме того, в столице появилось 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что даст городу дополнительные рабочие места. Так, введены два торговых объекта, семь коммунально-складских и три промышленно-производственных, а также три гостиницы, три административно-деловых здания и девять коммунальных объектов — это гаражи автостанции и автомойки», — уточнил заместитель мэра.

Всего в 2022 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости.