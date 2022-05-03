Бастрыкин поручил расследовать причастность Надежды Савченко к убийству энергетика

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данные в СМИ о причастности ранее осуждённой гражданки Украины Надежды Савченко к убийству мирного жителя в Донбассе в 2014 году.

Как сообщает ведомство, ранее СМИ опубликовали видео, на котором один из пленных боевиков «Айдара» отдельно рассказал об убийстве мирного жителя — специалиста по теплоэлектроцентралям, который направлялся на Луганскую ТЭС.

По его словам, в 2014 году он видел, как Савченко остановила автомобиль и созвонилась с кем-то по телефону. Мужчину на ТЭС не пропустили, а впоследствии расстреляли.

«Председатель СК России поручил подчинённым проверить озвученную в СМИ информацию о причастности Н. Савченко к убийству мирного жителя», — говорится в Telegram-канале ведомства.

22 марта 2018 года Савченко задержали прямо в здании Верховной рады Украины. На следующий день она была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.

В 2019 году стало известно о её освобождении из-под стражи в зале суда в Броварском районе Украины из-за истечения срока действия меры пресечения.

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