Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отъезде из России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг появившуюся ранее информацию о своём отъезде с семьёй из России.

«Пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе», — заявил он.

Гладков призвал всех провести этот день с близкими и хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели.

Ранее Гладков сообщил, что причиной ночных звуков «сильных разрывов» оказалась работа российской военной авиации, безопасности жителей области ничего не угрожало.