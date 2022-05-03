Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отъезде из России

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг появившуюся ранее информацию о своём отъезде с семьёй из России.
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отъезде из России
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«Пришло сообщение, что моя семья выехала не только за пределы региона, но и страны. Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе», — заявил он.

Гладков призвал всех провести этот день с близкими и хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели.

Ранее Гладков сообщил, что причиной ночных звуков «сильных разрывов» оказалась работа российской военной авиации, безопасности жителей области ничего не угрожало.

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