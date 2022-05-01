В МЧС заявили о локализации лесного пожара в посёлке на юге Красноярского края

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В МЧС Красноярского края заявили о локализации лесного пожара в районе посёлка Зелёный Бор под Минусинском на юге региона.
В МЧС заявили о локализации лесного пожара в посёлке на юге Красноярского края
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«Локализация, в 15:15 (11:15 мск) пожар локализован. Предварительная площадь пожара составляет 15 га», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на тушении работают 104 человека, задействовано 34 единицы техники, в том числе 32 человека и 11 единиц техники — от МЧС России.

Ранее пресс-служба правительства Иркутской области заявила, что в Приангарье за сутки ликвидировали семь лесных пожаров на площади более 80 га.

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