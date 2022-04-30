Уголовное дело возбуждено после пожара на ГРЭС-2 на Сахалине

Уголовное дело заведено по факту пожара на Сахалинской ГРЭС-2, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

«По факту возгорания на Сахалинской ГРЭС-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что утром в субботу, 30 апреля, на ГРЭС-2 произошёл пожар.