Уголовное дело возбуждено после пожара на ГРЭС-2 на Сахалине
- РИА Новости
«По факту возгорания на Сахалинской ГРЭС-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что утром в субботу, 30 апреля, на ГРЭС-2 произошёл пожар.