На дачных маршрутах Подмосковья совершили 20 тысяч поездок с начала апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Маршруты проходят от областных автовокзалов и железнодорожных станций к 680 СНТ. Всего будет запущено 43 автобусных маршрута, расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до своих садовых участков», — заявила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.
С 1 мая начнут работу ещё 28 таких маршрутов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье началась акция «Чистый транспорт».