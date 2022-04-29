На дачных маршрутах Подмосковья совершили 20 тысяч поездок с начала апреля

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На дачных маршрутах Московской области совершили около 20 тыс. поездок с начала апреля.
На дачных маршрутах Подмосковья совершили 20 тысяч поездок с начала апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

«Маршруты проходят от областных автовокзалов и железнодорожных станций к 680 СНТ. Всего будет запущено 43 автобусных маршрута, расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов, чтобы дачникам было удобно добираться до своих садовых участков», — заявила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

С 1 мая начнут работу ещё 28 таких маршрутов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье началась акция «Чистый транспорт».

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