В Самарской области рассказали о планах по развитию сотрудничества с Вьетнамом

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В Самарской области планируют развивать сотрудничество с Вьетнамом. Глава Департамента внешних связей Вера Щербачёва провела встречу с генконсулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом.
В Самарской области рассказали о планах по развитию сотрудничества с Вьетнамом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Департамента внешних связей администрации губернатора региона.

Щербачёва выразила уверенность, что область может быть интересна вьетнамским производителям. Со своей стороны, регион готов предложить широкий спектр товаров сельского хозяйства, химической промышленности и высоких технологий.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.

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