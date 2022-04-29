В Самарской области рассказали о планах по развитию сотрудничества с Вьетнамом
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Департамента внешних связей администрации губернатора региона.
Щербачёва выразила уверенность, что область может быть интересна вьетнамским производителям. Со своей стороны, регион готов предложить широкий спектр товаров сельского хозяйства, химической промышленности и высоких технологий.
Также стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры.
Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.