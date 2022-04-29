Кубань приняла 3 млн туристов с начала года

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Краснодарский край принял около 3 млн туристов с начала 2022 года.
Кубань приняла 3 млн туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Курортный сезон в крае начинается 1 мая. Подготовку к нему обсудили на совещании, которое провела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С начала года наш регион уже посетили около 3 млн туристов, что выше показателей прошлого года на 3%. За 10 дней майских праздников мы планируем принять около 600 тыс. гостей», — заявил вице-губернатор Александр Руппель.

По его словам, в настоящее время глубина бронирования достигает пять месяцев.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

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