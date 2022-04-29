Кубань приняла 3 млн туристов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Курортный сезон в крае начинается 1 мая. Подготовку к нему обсудили на совещании, которое провела глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«С начала года наш регион уже посетили около 3 млн туристов, что выше показателей прошлого года на 3%. За 10 дней майских праздников мы планируем принять около 600 тыс. гостей», — заявил вице-губернатор Александр Руппель.
По его словам, в настоящее время глубина бронирования достигает пять месяцев.
Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.