Кубань приняла 3 млн туристов с начала года

Краснодарский край принял около 3 млн туристов с начала 2022 года.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Курортный сезон в крае начинается 1 мая. Подготовку к нему обсудили на совещании, которое провела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С начала года наш регион уже посетили около 3 млн туристов, что выше показателей прошлого года на 3%. За 10 дней майских праздников мы планируем принять около 600 тыс. гостей», — заявил вице-губернатор Александр Руппель.

По его словам, в настоящее время глубина бронирования достигает пять месяцев.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.