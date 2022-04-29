Специалист по туризму Кузнецов назвал российские города для отдыха в весеннее время

Короткая ссылка
Основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов назвал российские города для отдыха в весеннее время.
Специалист по туризму Кузнецов назвал российские города для отдыха в весеннее время
  • РИА Новости

«Как обычно, на майские праздники самым популярным городом является Санкт-Петербург. Огромное число бронирований на эти даты — на майские праздники — именно там», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, далее по популярности следует Казань.

Среди других городов эксперт выделил Сочи, Калининград и Кисловодск.

«Популярны также города, расположенные вблизи Москвы, — Псков, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ярославль. Это места, куда можно доехать на автомобиле из Москвы. Именно такой способ пользуется популярностью в период майских праздников», — сообщил Кузнецов.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить