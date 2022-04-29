Специалист по туризму Кузнецов назвал российские города для отдыха в весеннее время

Основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов назвал российские города для отдыха в весеннее время.

«Как обычно, на майские праздники самым популярным городом является Санкт-Петербург. Огромное число бронирований на эти даты — на майские праздники — именно там», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, далее по популярности следует Казань.

Среди других городов эксперт выделил Сочи, Калининград и Кисловодск.

«Популярны также города, расположенные вблизи Москвы, — Псков, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Ярославль. Это места, куда можно доехать на автомобиле из Москвы. Именно такой способ пользуется популярностью в период майских праздников», — сообщил Кузнецов.

Ранее основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН дал советы по организации путешествий.