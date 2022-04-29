В Брянске отменили введённый из-за паводка режим ЧС

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Администрация Брянска заявила об отмене режима чрезвычайной ситуации, который был введён из-за паводка.
В Брянске отменили введённый из-за паводка режим ЧС
  • РИА Новости

«Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал сегодня постановление об отмене в областном центре режима «чрезвычайная ситуация». Решение принято в связи со стабилизацией паводковой ситуации в городе Брянске», — говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением режим ЧС отменяется с 09:00 мск 30 апреля.

22 апреля администрация Брянска сообщила, что в городе введён режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося паводка.

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