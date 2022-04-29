Минюст России впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Министерство юстиции России впервые исключило из реестра СМИ-иноагентов двух человек.

Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна», — отметил Минюст.

Уточянется, что данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

Ранее в Госдуме предложил запретить иноагентам инвестировать в стратегические предприятия.