Политолог поддержал санкции России в отношении ряда граждан Исландии, Норвегии и Гренландии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление МИД России о внесении в ответный санкционный список ряда граждан Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов.

Как заявил специалист, это логичные, правильные, адекватные меры, которые нужно рассматривать как элемент дипломатических правил, существующих в мире.

«Если существуют какие-то недружественные действия со стороны тех или иных государств, то следует зеркальный ответ», — подчеркнул политолог.

Он также отметил, что важно учитывать факт, что для России северо-западный фланг НАТО представляет серьёзную угрозу.

«Не секрет, что эти страны имеют экспансионистские и агрессивные планы в отношении Арктики», — заключил собеседник RT.

Ранее МИД России заявил о внесении в ответный санкционный список ряда граждан Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов.