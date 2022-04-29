Политолог поддержал санкции России в отношении ряда граждан Исландии, Норвегии и Гренландии
- globallookpress.com
Как заявил специалист, это логичные, правильные, адекватные меры, которые нужно рассматривать как элемент дипломатических правил, существующих в мире.
«Если существуют какие-то недружественные действия со стороны тех или иных государств, то следует зеркальный ответ», — подчеркнул политолог.
Он также отметил, что важно учитывать факт, что для России северо-западный фланг НАТО представляет серьёзную угрозу.
«Не секрет, что эти страны имеют экспансионистские и агрессивные планы в отношении Арктики», — заключил собеседник RT.
Ранее МИД России заявил о внесении в ответный санкционный список ряда граждан Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов.