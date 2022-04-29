Поезд ещё с 300 переселенцами с Украины прибыл в Хабаровск

В Хабаровск прибыл поезд более чем с 300 вынужденными переселенцами с Украины, а также из ДНР и ЛНР. Для них подготовили девять пунктов временного размещения.

Эвакуированных обеспечат горячим питанием и окажут им необходимую медпомощь, передаёт ОТР.

Также они получат соцвыплату в размере 10 тыс. рублей и временные полисы ОМС.

Среди прибывших строители, преподаватели, врачи, металлурги, воспитатели и инженеры. Большинству из них уже сделали предложения по работе или переобучению.

Ранее ФАН сообщало, что центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.