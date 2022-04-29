ФСБ опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Карачаево-Черкесии

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания планировавшего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ*.

По адресу его проживания обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации.

Ранее стало известно, что планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии арестовали на два месяца.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.