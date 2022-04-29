В Госдуме предложили признать пропагандирующие альтернативный флаг материалы экстремистскими

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, пропагандирующие альтернативный флаг России, экстремистскими.

В сообщении комиссии в Telegram-канале говорится о готовности разработать поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование экстремистской символики.

«Мы видим, что сейчас из-за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России. Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими», — добавил глава комиссии Василий Пискарёв.

По его словам, установление ответственности является «следующим логичным шагом».

Ранее замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров заявил, что с момента начала специальной военной операции на Украине в России снизилось число преступлений экстремистской направленности.