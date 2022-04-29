Россияне рассказали о предпочтениях в выборе средств индивидуальной мобильности
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Об этом сообщает Life.ru.
По данным опроса, электросамокаты предпочитает треть россиян, каждый десятый катается на лонгборде. Ещё 6% отдают предпочтение механическим самокатам, 2% — скейтбордам. 7% опрошенных уверяют, что периодически ездят на всех этих средствах передвижения.
Результаты исследования показали, что большая часть опрошенных любителей самокатов, скейтбордов и лонгбордов (51%) в сезон встают на колёса лишь пару раз в месяц.
Ещё треть респондентов (32%) катается как минимум раз в неделю, более 7% катаются каждый день.
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