Акция «Бессмертный полк» в Краснодарском крае пройдёт в очном формате

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Акция «Бессмертный полк» в Краснодарском крае состоится в очном формате.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

В столице региона маршрут пройдёт по улице Красной. Шествие будут сопровождать волонтёры, они понесут Знамя Победы.

Для безопасности участников будут работать медики и полицейские.

«Фотографии, которые мы несём, — это герои наших семейных альбомов. Это наша семейная история», — заявил руководитель регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России» Борис Левитский.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.

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