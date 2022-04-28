Названы самые популярные автобусные направления на майские праздники

Короткая ссылка
Эксперты назвали самые популярные автобусные направления на майские праздники.
Названы самые популярные автобусные направления на майские праздники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на сервис «Туту.ру».

Больше всего на май забронировано путешествий из Москвы в Ростов-на-Дону (3,8% от общего числа пассажиров) и Санкт-Петербург (2,5%).

Третье место занимает маршрут Санкт-Петербург — Смоленск.

В целом, по данным сервиса, в настоящее время доля внутренних автобусных направлений составляет 87%.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить