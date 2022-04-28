Названы самые популярные автобусные направления на майские праздники

Эксперты назвали самые популярные автобусные направления на майские праздники.

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на сервис «Туту.ру».

Больше всего на май забронировано путешествий из Москвы в Ростов-на-Дону (3,8% от общего числа пассажиров) и Санкт-Петербург (2,5%).

Третье место занимает маршрут Санкт-Петербург — Смоленск.

В целом, по данным сервиса, в настоящее время доля внутренних автобусных направлений составляет 87%.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.