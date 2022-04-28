Названы самые популярные автобусные направления на майские праздники
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Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на сервис «Туту.ру».
Больше всего на май забронировано путешествий из Москвы в Ростов-на-Дону (3,8% от общего числа пассажиров) и Санкт-Петербург (2,5%).
Третье место занимает маршрут Санкт-Петербург — Смоленск.
В целом, по данным сервиса, в настоящее время доля внутренних автобусных направлений составляет 87%.
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.